I tek što smo se naviknuli na jedan stožer, onaj koji brine o pandemiji, Hrvatska je dobila i drugi, Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Iza njih je više od mjesec dana rada, a mi smo provjerili što su napravili i jesu li njima zadovoljni građani i službe s kojima surađuju.

Matea Vrbanek je vlasnica postolarske radionice. U potresu je njezin obrt stradao i sada se sprema za ponovno otvorenje.

"Krovište smo sanirali uz pomoć gospodina Siniše, koji nam je puno pomogao i zahvaljujemo mu se", rekla je te dodala da nisu čekali državu: "Nismo jer, ako budemo čekali državu, od toga ništa."

Priča je to koju ovih tjedana na terenu često slušamo. No, Stožer civilne zaštite je do sada donio više od 80 odluka i održao 66 sjednica, što je u prosjeku skoro dvije dnevno.

Pitali smo lokalne čelnike što misle o radu Stižera. Gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček dala mu je "čistu jedinicu", a gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović je rekao: "+2. To je daleko od -3." Oni nisu službeno članovi stožera, no s njim komuniciraju, a trebali bi i surađivati.

"Jako puno su toga napravili dobrog. Ja mislim da su osnovne stvari komunicirali i započeli, ali treba raditi puno agresivnije", rekao je Dumbović.

"To vam izgleda otprilike kao koordinacija. Tri i pol sata sastanak na kojem oni prepričavaju tko je što napravio, a problemi i dalje stoje i ne rješavaju se", rekla je Ikić Baniček.

Do sada je iz robnih zaliha Stožer podijelio više od 542 stambena kontejnera, 264 mobilne kućice, više od 25 tona mesnih konzervi, oko 70 tona kruha, a sve su spakirali u više od 280.000 posuda za hranu. U mnogo toga pomaže im Crveni križ.

"Na dnevnoj bazi se održavaju sastanci i dogovaramo se. Sve probleme i izazove koji se pojave rješavamo na dnevnoj bazi", rekao je Ivan Usmiani iz Crvenog križa.

Jedan od najvećih izazova je svakako pred statičarima koji su pregledali 62 posto objekata. Neupotrebljivo ih je više od 3400, privremeno neupotrebljivo oko 6000 njih, a prolaznu naljepnicu dobilo je njih 18.000.

"Sve na kraju ovisi o pojedincu. Svaki stožer ima svoje probleme, tako i ovaj, ali meni se generalno sviđa način inženjerskog rješavanja problema uz neki vojnički štih", rekao je Josip Atalić s Građevinskog fakulteta.

Na noge lagane! Pogledajte kako su policajci razotkrili prosjaka u invalidskim kolicima

Hoće li se mjere popuštati po županijama? Jedna od njih je već sada na samom pragu zelene zone

Smatra da se odluke brzo donose, no pitanje je što je s provedbom. Tema koja trenutačno zaokuplja Stožer je rušenje građevina. Na jednom takvom sastanku zadržao se i ministar građevine Darko Horvat pa, iako najavljen, nije dao izjavu za medije.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr