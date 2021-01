U Hrvatskoj je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Osnovan je i Stožer za upravljanje krizom.

Potresi u tri županije, najveći i najrazorniji na Banovini, u proteklih su sedam dana odnijeli sedam života, tisuće i tisuće razrušenih kuća i zgrada javne namjene, te tisuće naših sugrađana pod vedrim nebom.

Zasjeda Stožer za upravljanje krizom. Znači li to da će svaki vatrogasac, volonter ili HGSS-ovac svoje djelovanje na terenu morati prijaviti ministru Tomi Medvedu? Odnosno, hoće li rad stožera ubrzati ili dodatno usporiti procese na terenu?

Trebalo bi ubrzati cijeli proces

Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak javio se iz Petrinje.

"U stožeru su jednoglasni, kažu kako reda mora biti i da će koordinacija ubrzati cijeli proces. Svi koji su pod ingerencijom stožera morat će napraviti jedan hodogram, prijaviti sve aktivnosti za taj određeni dan. To će odobravati stožer na čelu s ministrom Tomom Medvedom.

Dva sata i dvasedet minuta traje prvi sastanak. Četrdeset je ljudi na tom sastanku. Trebao je odavno završiti, ali najviše se raspravlja o dvije stvari - kako rušiti kuće i kakve nove kuće graditi. Ljudi kojima su kuće obilježene crvenim slovom X moraju pristati na rušenje", izvjestio je Jarak.

"Ako vlasnici nekretnine ne pristanu na rušenje kuća, doći će građevinski inspektori koji će naložiti rušenje. Što se tiče izgradnje, raspravlja se o tri modela izgradnje tipskih kuća koje najviše zagovara ministar gradnje Darko Horvat.

Traži se model, novac, ali i zakonski okvir uz koji će to biti provedeno. Puno je tema na stolu, međutim iz cijele ove priče će izrasti velika afera", dodao je Jarak.

Zatražena istraga izgradnje kuća

"USKOK je prije dva sata zatražio žurnu istragu oko sporne obnove na porušenoj Banovini nakon velikosrpske agresije. Utvrđeno je nakon posljednjih dana da su brojne kuće građene izvan svih sigurnosnih standarda, da neke od njih uopće nemaju čelične armature i da su tu napravljena teška kriminalna djela", rekao je Jarak.

"Vjerujem da istražitelji USKOK-a ne bi trebali imati puno posla, cijeli taj proces obnove stradalnicima i povratnicima financirala je Hrvatska država koja je potpisala ugovore s izvođačima i podizvođačima radova.

Znaju se svi podaci - ime, prezime vlasnika i nadzornog inžinjera, trebalo bi se utvrditi tko je odgovoran i tko je i za čiji račun doveo u opasnost toliko života. Najgore od svega ovoga, je činjenica da je netko radio kriminalna djela, makinacije i da je gradio kuće, da je štedio na materijalu i počinio ta kaznena djela", rekao je Jarak.

"Vrlo je jednostavno utvrditi tko je odgovoran za to i to je velika afera koja će izrasti iz ove tragedije. Stožer preuzima sve, on će svaki dan izvještavati javnost o tome što su napravili u 16 sati", izvjestio je Jarak.

