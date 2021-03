Ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić rekao je da rješenja o obnovi još nisu stigla u Fond. Naveo je i da će u Fondu postupati po tim rješenjima, čim ih dobiju.

Damir Vanđelić, ravnatelj Fonda za obnovu grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije rekao je da odluke koje se donose na temelju zahtjeva građana i trebaju doći u Fond - još uvijek nisu zaprimljene.

"Što se tiče odluka koje na temelju zahtjeva građana trebaju doći u Fond, dosad nije zaprimljena niti jedna odluka. Možda su te odluke napisane, ali nisu urudžbirane u Fond, ja ih nisam zaprimio. Kada dođu mi ćemo postupati po njima", kazao je Vanđelić za N1.

Navodi da je kod rješenja o obnovi prvi korak izrada elaborata stanja konstrukcije koji će potvrditi u kakvom je stanju zgrada i za kakvu razinu obnove ona treba biti projektirana u sljedećem koraku.

"Nakon što se napravi elaborat, što će trajati otprilike četiri do šest tjedana zavisno o veličini i kompleksnosti oštećenja konstrukcije. Nakon toga se pristupa izradi projekta obnove, a nakon što se napravi projekt obnove i troškovnici, ići će se u javno nadmetanje", objasnio je Vanđelić.

Najbrže postupanje po odlukama o uklanjanju

Navodi kako je najbrže postupati po odlukama o uklanjanju zgrada. "Takve odluke bi za petnaestak do 20 dana mogle biti pretočene u radove na samom terenu. Najbrže će ići odluke o uklanjanju zgrada".

"Za konstrukcijsku obnovu, što se tiče obiteljskih kuća, ako se radi o uklanjanju i zamjeni obiteljske kuće to bi trebalo biti u nekih 12 mjeseci. Ako je riječ o višestambenoj zgradi koja se nalazi u povijesnom centru Zagreba trebat će godinu i pol do dvije godine zajedno s izradom projekta i izvođenjem radova", dodao je Vanđelić.

Tisuće zgrada neupotrebljive

Navodi da je u Zagrebu 6719 zgrada koje su neupotrebljive ili privremeno neupotrebljive. Od toga je stiglo 12,5 % zahtjeva. U Zagrebačkoj županiji ima 620 takvih zgrada i u fond je stiglo 35 % zahtjeva za njih, a u Sisačko-moslavačkoj županiji je pristiglo 40 % zahtjeva za 10.870 zgrada.

"Dosad smo isplatili 342 novčane naknade po rješenjima koje je izdalo ministarstvo", rekao je Vanđelić i istaknuo da su ti podaci, kao i dinamika pristizanja zahtjeva građana i informacije o svakoj zgradi - vidljivi na stranicama Fonda. "Uskoro će se vidjeti stambeno zbrinjavanje 711 obitelji o kojima skrbimo", dodao je Vanđelić.

Rokovi u postupku

Fond u ovom trenutku ima 18 zaposlenih, a u planu je zapošljavanje još sedam osoba. "Za ove poslove koje sad imamo i za one za koje pretpostavljam da nam predstoje, malo nas je na knap, ali smatramo da imamo dovoljno ljudi da počnemo obnovu prema zahtjevima koji će stići u sljedećih petnaestak dana", smatra Vanđelić.

"Imamo dva roka. Jedan rok je rok u upravnom postupku gdje građani daju zahtjeve ministarstvu i taj rok je 60 dana, naravno ako su zahtjevi kompletni. Drugi rok je unutar Fonda i za svaku vrstu isplate ćemo imati rokove koji nama trebaju da obradimo zahtjev. Prosječni rok isplate je unutar pet dana", rekao je Vanđelić.

"Mi stignemo unutar dva do 14 dana obraditi sve procese koji su potrebni da bi isplatili naknadu. Ako će naknade biti za neke višestambene zgrade koje su kulturno dobro onda će rokovi trajati od mjesec dana do najviše 6 tjedana. Isplata novčanih naknada iz Fonda, nakon što dobijemo odluku Ministarstva bit će četiri do šest tjedana", zaključio je Vanđelić.