Zagreb je u jeku epidemije i nacionalnog zatvaranja prije godinu dana pogodio potres. U 6:24, 22. ožujka prošle godine glavni je grad pogodio potres od 5,5 prema Rihteru.

Posljedice potresa vidljive su i 365 dana poslije. Ivica Šušković iz Čučerja svoju uništenu kuću sam je srušio, a s izgradnjom nove počinje sam uz pomoć donacija prijatelja i ratnih suboraca. "Gdje su u svemu Grad i Država u ovih godinu dana? A di? U svojim kancelarijama. Bilo je na početku malo su dolazili političari, pogledali naslikali se i otišli", kaže.

Stanovnici Čučerja o potresu više ne žele. Mimo kamere ne kriju ogorčenje sporom adminstracijom i golemom papirologijom. Da se moglo brže i bolje smatra i gospođa Neta. Njoj je stradao stan u centru Zagreba. Izbjeglica je godinu dana, najprije u studentskom domu, sada s još 200-injak ljudi, u Holdingovom hostelu.

"S obzirom na vrijeme u kojem živimo, sve će se sporije događati", napominje Neta Braša. Ugao Petrinjske i Đorđićeve nakon potresa izgleda kao i danas. Slično stanje na brojnim ostalim lokacijama. Ne može se reći da je Zagreb veliko gradilište. Barem ne za stambene prostore."Mnogi ljudi neće ni doći u centar grada jer je realna opasnost da vam nešto padne na glavu", "Nije se ništa vidljivo napravilo", poručuju građani.

Gdje je zapelo s obnovom Zagreba?

Ministar graditeljstva Darko Horvat objašnjava gdje je zapelo s obnovom Zagreba i otkuda novac za obnovu. "Nigdje nije zapelo, proces se događa korak po korak. Pred izdavanjem smo potrebitih odluka. Napravljeni su procesi", uvjerava Horvat i napominje kako su zgrade spremljene za rušenje ili obnovu.

"U Zagrebu će u idućih mjesec dana biti riješeni zahtjevi. Sutra neće biti bagera na ulicama Zagreba, ali sutra će novih 50-ak odluka biti spremno. Ako želimo pravedno utrošiti novac iz EK moramo poštivati proceduru", kazao je.

Do sada je, kaže potpisano 88 odluka za obnovu. Damir Vanđelić kaže da još njemu u Fond ništa nije stiglo. "Svako rješenje ima potrebnu proceduru. Nitko ne bi htio biti dio procesa sumnje, ne želimo greške i možda zbog toga traje proces nešto duže", odgovara ministar.

Pozvao je Zagrepčane da samo s osobnom iskaznicom u Centru podnesu zahtjev. Mnogi se žale da je procedura prekomplicirana. Ministar tvrdi da nije.

"Ti procesi nisu komplicirani, treba doći na propisano mjesto, zahtjev se predaje poštom...Ako dođete u Info centar u Kneza Mislava sve možete riješiti samo s osobnom", kaže. Otkriva kada će prvi strojevi na ulice Zagreba. "To će se dogoditi u lipnju. To će raditi dionici građevinskog sektora. Uspjeli smo napraviti snimku stanja, to će raditi naši radnici", uvjeren je.

