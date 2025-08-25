Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Oglas

Planiranje savršenog putovanja: Kako pronaći jeftine letove iz Zagreba za Maltu?

Piše OGLAS, 25. kolovoza 2025. @ 09:57 komentari
Pr
Pr Foto: PR
Sanjate o bijegu na sunčanu Maltu, ali ne želite potrošiti previše novca? Uz pravi pristup i nekoliko korisnih trikova lako možete pronaći povoljne letove iz Zagreba i isplanirati putovanje bez stresa.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    poznato ljetovalište

    Masovno trovanje u hotelu: Zaraženo više od 100 ljudi, među njima i beba od 15 mjeseci
  2. Ljekarna, ilustracija
    Udar na džepove

    Ljekarne dižu cijene dviju usluga: Poskupljenje bi moglo biti brutalno
  3. Tajfun, ilustracija
    tajfun jača

    Izdano crveno upozorenje, više od pola milijuna ljudi pred evakuacijom: "Ne izlazite van"

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Prepoznajete li ove osobe? Policija objavila fotografije žena
Moli pomoć građana
FOTO Prepoznajete li ove osobe? Policija objavila fotografije žena, objasnila i zašto
Pomorska policija spasila mladića kojeg je more odnijelo kod Lovrana
Kvarnerski zaljev
Drama na moru: Mladića na luftiću odnijeli valovi, pokrenuta hitna akcija spašavanja
Brutalni obračun u kafiću: Slovenci razbijali čaše, a Hrvati ih napali palicama, policija objavila detalje makljaže
napad u umagu
Brutalni obračun u kafiću: Slovenci razbijali čaše, a Hrvati ih napali palicama, policija objavila detalje makljaže
Zabrinjavajuća poruka osvanula na glavnom zagrebačkom trgu: "Bumalik ka sa Pilipinas gaga ka
Novi incident
Zabrinjavajuća poruka osvanula na glavnom zagrebačkom trgu: "Bumalik ka sa Pilipinas gaga ka"
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Ostaci uragana
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Više građana u Lici predalo hrpu oružja: Od streljiva do mina i bacača raketa
Opasno čišćenje
Počela čistiti bunar, a onda je morala odmah pozvati policiju
Trovanje hranom u hotelu na Costi: više od 100 turista završilo bolesno
poznato ljetovalište
Masovno trovanje u hotelu: Zaraženo više od 100 ljudi, među njima i beba od 15 mjeseci
Ljekarne dižu cijene dviju usluga: Poskupljenje bi moglo biti brutalno
Udar na džepove
Ljekarne dižu cijene dviju usluga: Poskupljenje bi moglo biti brutalno
Vijetnam planira masovnu evakuaciju, a za tajfun Kajiki priprema se i kineski grad
tajfun jača
Izdano crveno upozorenje, više od pola milijuna ljudi pred evakuacijom: "Ne izlazite van"
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Britanski premijer Keir Starmer stigao u Hrvatsku
Boravio u Istri
Jedan od najmoćnijih svjetskih političara stigao u Hrvatsku: "Osiguranje je bilo diskretno"
DHMZ: Pretežno sunčano
DHMZ
Stigla zima? Pogledajte gdje je jutros izmjerena najniža temperatura
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Trovanje hranom u hotelu na Costi: više od 100 turista završilo bolesno
poznato ljetovalište
Masovno trovanje u hotelu: Zaraženo više od 100 ljudi, među njima i beba od 15 mjeseci
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Ljekarne dižu cijene dviju usluga: Poskupljenje bi moglo biti brutalno
Udar na džepove
Ljekarne dižu cijene dviju usluga: Poskupljenje bi moglo biti brutalno
show
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
Kako danas izgleda kći Nives Celzijus?
šarmantna taisha
Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva!
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene osvojio je pratitelje!
zdravlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
zabava
Neobičan prizor na splitskoj rivi: U moru zatečen neočekivani plivač
IZNENAĐENI?
Neobičan prizor na splitskoj Rivi: U moru zatečen neočekivani "plivač"
Snimka iz gradskog autobusa podijelila mišljenja: Tko je u pravu – vozač ili putnici?
NESVAKIDAŠNJA SCENA
Snimka iz gradskog autobusa podijelila mišljenja: Tko je u pravu – vozač ili putnici?
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Velika promjena iz OpenAI-ja: Ovaj odgovor ChatGPT 5 umjetniku postao viralan
Bilo je i vrijeme
Velika promjena iz OpenAI-ja: Ovaj odgovor ChatGPT 5 umjetniku postao viralan
sport
Hajduk čestitao rođendan Rokasu Pukštasu
Simpatično
FOTO Ponoćna objava Hajduka: "Znamo tko časti ekipu na putu iz Osijeka"
Englezi pišu: Dominik Livaković karijeru će nastaviti u Premiershipu!?
ODLAZI IZ FENERA
Englezi pišu: Dominik Livaković karijeru će nastaviti u Premiershipu!?
VIDEO Noćni okršaj: Bad Blue Boysi i Škripari potukli se u Hercegovini
POGLEDAJTE SNIMKU
VIDEO Noćni okršaj: Bad Blue Boysi i Škripari potukli se u Hercegovini
tv
Daleki grad: Potpuno je bespomoćna - može li išta učiniti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Potpuno je bespomoćna - može li išta učiniti?
Daleki grad: Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
DALEKI GRAD
Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
Zlatni kavez: Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
ZLATNI KAVEZ
Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
putovanja
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Otok Unije
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
Bilin žal
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
Korisne ideje
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Stoljetna tradicija
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
lifestyle
Ulična moda brineta iz Zagreba s Jacquemus torbom za plažu 2025.
Kombinacija za 5
Atraktivna brineta iz centra Zagreba nosi lažnu suknju i vrtoglave štikle, ali najviše pažnje privukla je ipak njezina torba
Vanna u Ganni haljini s leopard uzorkom 2025.
Hit
Vannina mini haljina odvažan je izbor za plažu, a jamči da će svi pogledi biti upereni u osobu koja je nosi
Mirela Holy u sandalama Boulder Bondage na špici 2025.
Okretale su se glave
Sandale Mirele Holy izgledaju poput "stijene za penjanje", a imaju potpeticu od 13 centimetara
sve
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
Kako danas izgleda kći Nives Celzijus?
šarmantna taisha
Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva!
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene osvojio je pratitelje!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene