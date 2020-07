5. srpnja velik je dan za hrvatske političke stranke, no jednako tako i za novinarske snage Informativnog programa Nove TV. Svaki relevantni trenutak desetih izbora za saziv Hrvatskog sabora od neovisnosti, pratit će i već dobro poznata ženska imena. Otkrivamo kako izgleda priprema novinarki najjačeg informativnog programa u zemlji, na koji se način opuštaju na izborni dan te kako izlaze na kraj s političarima.

One su svakodnevno uz vas u vašim dnevnim boravcima, donose vam najvažnije i najsvježije informacije, a političku scenu poznaju poput svojeg dlana. Ženske snage Informativnog programa Nove TV doista drže četiri kuta redakcije, a njihovi su radni dani adrenalinske vožnje.

"Ja mislim da je adrenalin u našem poslu svaki dan, bez obzira na to je li to neki breaking news ili ova situacija s koronom.

Prije nego što odem na teren, ne znam ni kamo ću ići, hoće li to biti poplava, hoće li to biti požar, hoće li to biti jedna sačekuša ispred Uskoka ili državnog odvjetništva, naganjanje političara. Dakle, nema nekog pravila, živimo vijesti zapravo", kaže Ivana Pezo.

"Ja sam užasan štreber. Kad idem nekamo, moram iščitati i pročitati apsolutno sve, što je u današnje vrijeme ponekad čak i nemoguće. Ali volim znati dosta toga unaprijed, volim se pripremiti koliko god je to moguće, no s druge strane, upravo je priroda ovog posla takva da često moraš improvizirati", kaže Martina Bolšec Oblak.

"Svi novinari znaju da od politike nema što se ne može očekivati, tako da smo spremni na sve, i na najnepredvidljivije", rekla je Barbara Štrbac.

Zato će upravo ova novinarska imena, među ostalima, pratiti 10. izbore za saziv Hrvatskog sabora od neovisnosti. Najvažniji politički događaj u zemlji drži ih u niskom startu i tjednima prije, a dok gledateljstvo vidi tek finalni proizvod od nekoliko minuta, iza kamera se odvija potpuno druga priča.

"Proteklih nekoliko godina izbore pratim iz izbornih stožera tijekom izborne večeri, što znači da se ujutro mogu posvetiti pripremi, najčešće budem doma, čitam pratim vijesti, gledam kakva je izlaznost. Nakon toga dođem u redakciju, imamo šminkanje, pripremu te sastanke s urednicima, kolegama", opisuje Bolšec Oblak.

"Rekla bih da imam jedan mali ritual, a to je da se na izborni dan spremam puno pomnije nego za svaki drugi radni dan kad se možda ujutro brzinski spremim. Uzmem si vremena da sve to bude polako jer ako mi dan počne smireno, nekako se nadam da će tako biti do kraja radnog dana", dodaje Štrbac.

"Tu smo u redakciji svi ekipa koja se trudi jedna druge relaksirati, pripremiti za taj dan. Obično to sve protekne u ležernom tonu koliko god bila nervoza prisutna, ali bude tu i fotkanja i selfija i svi zajedno živimo i dišemo taj dan", kaže Josipa Krajinović.

Timski rad i detaljna priprema recept su za sadržaj koji ističe Informativni program Nove TV na domaćem medijskom terenu, posebno kada govorimo o izbornoj noći.

"Pratim sve naše izborne emisije, čitam često portale, volim pogledati cijelu sirovinu nečije press-konferencije, ne samo što je netko rekao u 20 sekundi, nego volim vidjeti tijekom cijele kampanje kakve su se poruke slale, što se točno sve govorilo, tko je koga optuživao... I čitam izborne programe, na ovim su izborima posebno zanimljivi", govori Bolšec Oblak.

"Velik dio onoga što ljudi ne vide zbiva se upravo ovdje u redakciji, a to je što mi na terenu šaljemo tone i tone materijala, minute silne, sate materijala koje vrijedni kolege spajaju u priloge koji se vide u svim našim emisijama, od dnevnika do izbornih emisija", dodaje Štrbac.

Rad s političarima izazov je sam po sebi, no za ove dame njihov je posao ujedno poziv, a bogato iskustvo naučilo ih je nositi se s neugodnim situacijama.



"Bilo je tu jako puno neugodnih situacija, imala sam ih i ja, s gradonačelnikom Zagreba, s ministrom obrane, razotkrivanjima nekakvih priča, ali na nama je da postavimo pitanja i da zadržimo profesionalnu razinu", ističe Pezo.

A odlika je pravog profesionalca i znati kako izvući pravu informaciju.

"Ja obično kažem krušku pod njušku i onda pokušaš", kaže Pezo.

"Što kraća pitanja bez nekakvih uvoda, mislim da su direktnija i onda je teško izbjeći direktan odgovor. Drugi trik je nekoliko puta postaviti isto pitanje ili jednostavno reći - ali niste mi odgovorili na pitanje", kaže Bolšec Oblak.

Sučeljavanja, javljanja uživo, kao i program uživo na izborni dan, situacije su iznimnog stresa, zato naše novinarke trenutak mira pronalaze na stolcima u prostoriji za šminkanje.

"Pa ovaj prostor ovdje, ova šminka, ovaj naš prostor naša je mala oaza u kojoj se opustimo, pripremimo i vizualno za naše gledatelje, za javljanja uživo. Dakle, to jesu mali trenuci opuštanja, ali svjesni smo da su itekako potrebni jer je televizija vizualni medij", kaže Krajinović.

"U tom cijelom stresu onaj jedan jedini period kada si najopušteniji, to je kad uđeš u šminku i tih pola sata kada ne možeš ništa, to je moj nekakav intermezzo", dodaje Štrbac.

Dan nakon izbora nije vrijeme za opuštanje, već za nove radne izazove, a ako se pitate kako ove novinarke pune baterije, odgovor je jednostavan - obitelj.

"Neki dan je rekao kad je krenula špica Dnevnika - tu mama nosi masku, s obzirom da smo imali maske zbog korone, tako da to razumije, ali nije mu nešto napeto. Inače kad ga pitaju gdje mama radi, kaže u trgovini", kaže Bolšec Oblak.

Ne propustite biti uz program Nove TV ni u izbornoj noći 5. srpnja, kada vas ove dame i njihovi kolege čekaju na malim ekranima i portalu DNEVNIK.hr.