Nakon što su objavljeni najnoviji podaci o rastu BDP-a, oglasio se premijer Andrej Plenković i poručio: "Jako dobra vijest. Pokazuje se da Hrvatska raste puno brže nego drugi u EU, oko četiri puta brže."

Iduću godinu Hrvatska bi trebala završiti s dvostruko većim BDP-om u roku od devet godina i dostići 79 posto prosječne razvijenosti EU-a, kazao je i ustvrdio: "To se osjeti i građani će to osjetiti i na razini njihovog ekonomskog i socijalnog standarda."



"Posebno ohrabruje rast izvora", istaknuo je Plenković nakon što je sudjelovao na otvorenju obnovljene zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) Republike Hrvatske.

Upitan o plaćama, rekao je da je osnovica plaća u njihovu mandatu rasla za osam posto dok je osnovica u Milanovićevu mandatu rasla nula.

Što se tiče stanja u zdravstvenom sustavu, rekao je da će Irena Hrstić formalno postati ministrica 6. prosinca

Je li se čuo s bivšim ministrom zdrastva Vilijem Berošem nakon njegova izlaska iz istražnog zatvora, rekao je da nije, a upitan hoće li se čuti i kada, rekao je: "Vidjet ćemo." "Zahvaljujući njemu jučer smo imali predstavljanje nove ministrice", kazao je.

Rekao je i da nije od SOA-e dobio informacije o Beroševu uhićenju - ni prije ni poslije uhićenja, a na pitanje smatra li da je trebao dobiti te informacije, poručio je: "Pitajte SOA-u. Mi nismo iz SDP-a da pitamo SOA-u za mišljenje."



Upitan o navodnim tajnim letovima kojima Njemačka u Hrvatsku vraća dio migranata koji su ilegalno prešli granicu, kazao je: "Nisu to neki mistificirajući letovi. Postoji Dublinska uredba koja regulira stvari, pitanje regostracije migranata. Ti se letovi odvijaju već neko vrijeme, sada su postali zanimljivi." "Hrvatska nije zemlja prvog dolaska, to nije moguće. Ako netko dođe do Hrvatske, to znači da ga vlasti u drugim zemljama nisu registrirale”, kazao je i dodao da je pakt o migracijama rutinska stvar.

Istaknuo je i da je HDZ ozbiljna stranka te da su spremni za predsjedničke izbore i ponovio da Dragana Primorca podupiru i koalicijski partneri te poručio: "Najvažnije je da Milanović bude prošlost, a Primorac budućnost."

