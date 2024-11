Političku buru izazvala je snimka koju je na Odboru za zdravstvo na kojem je predstavljena buduća ministrica pustila Ivana Kekin.

Riječ je o tajno snimljenom telefonskom razgovoru između bivšeg ministra Vilija Beroša i Dijane Zadravec, nekadašnje šefice radiologije u bolnici Sestre milosrdnice.

Zadravec je u otvorenom pismu napala Kekin. Tvrdi da je razgovor snimljen neovlašteno i bez njezina znanja, što je kažnjivo, te da puštanje snimke koristi za svoju političku kampanju. "Molim Vas da se ubuduće suzdržite od pokušaja ostvarivanja političkih ciljeva preko mojih leđa jer ću protiv takvog nezakonitog ponašanja zatražiti sudsku zaštitu", kazala je Zadravec.

Prozvana Kekin misli drukčije. "Snimka je javno dostupna, može se nabaviti, obišla je sve medije, a za nju nije čuo samo, navodno, Andrej Plenković, ali i to smo demantirali jer je on za to itekako čuo i u kolovozu 2020. kada je odgovarao na novinarska pitanja o toj snimci. I itekako je u javnom interesu da javnost ove zemlje zna kako se postavljaju šefovi bolnica - kad HDZ barata bolnicama", poručila je.

