Predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković poručio je u Požegi da će građani na izborima birati hoće li dati glas onima koji su osigurali zdravlje, radna mjesta i gospodarski rast ili grupacijama koje su same sebi cilj, a aktivnosti Škore i Mosta razlog su što je sada na Pantovčaku kandidat SDP-a.

Naglasio je da se predsjednik SDP-a Davor Bernardić svojim izjavama diskvalificirao za bilo kakvu funkciju.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u sklopu priprema za predstojeće parlamentarne izbore u subotu razgovara sa čelnicima županijskih odbora stranke u Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

"Na ovim izborima se bira da li će te dati glas onima koji su osigurali zdravlje, radna mjesta i gospodarski rast ili grupacijama koje su same sebi cilj", poručio je Plenković nakon sastanka sa stranačkim vodstvom u Požegi.

"Izbor za predsjednika vlade je u konačnici između mene, aktualnog premijera i gospodina Bernardića koji se svojim izjavama diskvalificirao za bilo kakvu funkciju. I grupacija koje su same sebi cilj", rekao je Plenković.

Podsjetio je i na postupanje Miroslava Škore i Mosta u kampanji za predsjedničke izbore, koji su tada pozivali svoje glasače da ne izađu na izbore ili da u drugom krugu prekriže listić. "Oni su zaslužni što imamo SDP-ovog kandidata na Pantovčaku", istaknuo je Plenković.

Fitch Hrvatskoj zadržao kreditni rejting

Upitan što konkretno građanima može ponuditi, ako želi ostvariti bolje izborne rezultate, posebno u Slavoniji, Plenković je podsjetio na Vladin projekt Slavonija u kojem je ugovoreno više od 12 milijardi kuna.



"Mi smo Projekt Slavonija u prošloj kampanji najavili kao prioritet, ugovoreno je preko 12 milijardi kuna, realiziramo projekte, Vlada i ministri su prisutni u Slavoniji, mislim da će birači, poučeni iskustvom na predsjedničkim izborima, dobro promisliti kome će dati povjerenje, bira se hoćete li ići na one za koje znate tko su i što su, koji su osigurali zdravlje, radna mjesta, gospodarski rast. Noćas je Fitch Hrvatskoj zadržao kreditni rejting, to znači da nam vjeruje, vide otpornost, znanje i povjerenje da se mjerama za gospodarski opravak što prije vratimo razinu od prije", rekao je premijer Plenković.

Također, dodao je, "imamo situaciju (koronavirus) u kojoj se Hrvatska jako dobro postavila, to nije slučajno. Ekonomske mjere koje smo dali, to nije slučajno. Konkretno više od 8.000 ljudi u Požeško-slavonskoj županiji je dobilo plaću za ožujak i travanj i dobit će za svibanj isključivo radi političke volje ove Vlade i načina da iznađemo sredstva za to", podsjetio je.



"Računamo na siguran odabir onih na koje iduće četiri godine možete ozbiljno računati, imate one za koje ne znate što ćete dobiti, one koji imaju teme koje nemaju nikakve veze s budućnosti", istaknuo je Plenković. Dodao je kako izbor onoga koji je racionalan, ne bi trebao biti pretjerano težak, posebno u Slavoniji.

''Cijela Hrvatska živi bolje''

Možete li tvrditi da prosječni Slavonac nakon mandata ove vlade živi bolje, pitali su novinari premijera. "Cijela Hrvatska živi bolje", rekao je Plenković, potkrepljujući rezultatima kao što je 1.150 kuna veća prosječna plaća ili 754 kuna veća minimalna plaća.



Ističe kako u slijedećem mandatu želi da minimalna plaća dođe do 4250 kuna. "Smatram da je Hrvatska danas puno bolja u odnosu 2016. godinu kad smo dobili povjerenje", rekao je Plenković.

Novinari su i ovom prilikom upitali za komentar afere "vjetroelektrane" i probijanja mjera.

Plenković je ponovio da kao premijer ima povjerenje u sustav, te pozvao da se utvrdi tko je taj koji probija mjere, a što se događalo i ranije.



"Da postoji neka nevidljiva ruka koja utječe na DORH i policiju, istraga se ne bi dogodila. To je ta razlika poštovanja neovisnog djelovanja policije i DORH-a, za mene; povjerenje građana u policiju, DORH i sud je ključno da se otkrije tko unutar sustava probija mjere, to je za njih ključno, nije ovo prvi put, neka se potrude i jedni i drugi i treći saznati kako im se to dogodilo", zaključio je premijer.