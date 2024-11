U petak oko 7 sati na području Črnomerca u Zagrebu pronađeno je tijelo ženske osobe. Prema saznanju policije, smrt je posljedica kaznenog djela, a policija je oko 14 sati privela i dvojicu muškaraca na ispitivanje.

38-godišnja žrtva majka je dvoje djece rodom iz Slavonije, a po zanimanju je administriativna tajnica. Nakon pregleda ekipe za očevid, tijelo je prevezeno na obdukciju na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, piše Jutarnji list.

Osumnjičeni počinitelji

Prvi sumnjivi policiji je bio 72-godišnji suvlasnik zgrade koji kao takav nije uknjižen te koji je žrtvi iznajmio dio prostora za stanovanje, u dvorištu zgrade u vrijeme smrti viđen je još jedan muškarac, također sumnjiv policiji.

Susjedi su zgroženi nakon tragičnog događaja, a mnogi i u strahu.

"Nas je puno suvlasnika i nikako tu imovinu da podijelimo. Neki su djelomično prodali svoj dio pa se tako u prostor uselio B. H., umirovljenik koji je to kupio. S njim sam u posljednje vrijeme viđala jednu zgodnu, visoku ženu, crne kratke kose, ali ne znam je li to ista osoba koja je s njim živjela i ranije dok je imala crvenu kosu. Valjda joj je iznajmio dio kuće na crno jer on nije regulirao papire o suvlasništvu", rekla je jedna od suvlasnica zgrade.

Drugi susjed je rekao da je 72-godišnjak bio sklon alkoholu te da je kroz objekt kolala i droga.

