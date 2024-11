Nasljedstvo i njegova podjela nakon ostaviteljeve smrti često dovode do razmirica u obitelji, a koliko god to nevjerojatno zvučalo, zbog toga su neki spremni počiniti i kaznena djela. No, jeste li se ikada pitali što se događa s nekretninom kada nema nasljednika? Zakon o nasljeđivanju jasno odgovara na ovo pitanje.

Nasljedno pravo stječe se u trenutku ostaviteljeve smrti, na temelju zakona ili oporuke. Toga se prava možete i odreći. Ako ostavitelj nije ostavio oporuku, nasljeđuju ga njegovi zakonski nasljednici po nasljednim redovima. Pravilo kaže da onaj najbliži red isključuje mogućnost nasljeđivanja osoba iz daljnjih redova. Ako ostavitelj nema nasljednika, što uključuje i odricanje nasljednika od prava nasljedstva, ostavina prelazi na općinu ili grad koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći.

Ostavina, koja sukladno odredbama Zakona prelazi na općinu odnosno grad, predstavlja ošasnu imovinu. Ostaviteljeve nekretnine i s njima izjednačena prava, u slučaju da nemaju nasljednika ili ih se nasljednik odrekao, prelaze na općinu, odnosno grad na čijem se području nalaze, a pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti imao prebivalište odnosno boravište na području RH odnosno gdje je bio upisan u knjigu državljana RH.

Zakon je odredio i da općine, odnosno gradovi na koje je prešla ošasna imovina ne odgovaraju ostaviteljevim vjerovnicima za tražbine na cjelokupnoj svojoj imovini, već samo u visini vrijednosti naslijeđene imovine. Međutim, postupak prijenosa i upisa nasljedstva na grad ili općinu uključuje i dodatne troškove, kao što su naknada javnim bilježnicima, troškovi odvjetničkih usluga, troškova procjenitelja. Takvi dodatni troškovi nisu preuzeti kao obveze uz nasljedstvo te ih općina odnosno grad moraju podmiriti iz svojih sredstava.

