S Mirandom Mrsićem, bivšim ministrom rada i aktualnim predsjednikom Demokrata, koji na izbore izlaze u koaliciji s Hrvatskim laburistima, Listom za Rijeku i Zelenim savezom, u Dnevniku Nove TV razgovarala je reporterka Martina Bolšec Oblak.

Mirando Mrsić danas je pozvao predsjednika Zorana Milanovića da raspusti Nacionalni stožer, a reporterki Martini Bolšec Oblak otkrio je zašto.

"Članovi Nacionalnog stožera se ne drže mjera. Mjere nam kasne i očito je da je taj stožer izvršio svoju funkciju. Pozvao sam predsjednika Republike da imenuje jedan nestranački, stručni stožer koji će nas provesti kroz krizu koja je sada pred nama, jer korona nam je pred vratima i da ta kriza bude riješena na način da se ne upliće politika i HDZ u sve to", rekao je Mrsić koji bi zatvorio bolnice i domove umirovljenika te išao na masovno testiranje i kontrolu granica.

"Očito da HDZ to ne želi jer idu izbori i žele da Hrvatska bude zemlja u kojoj je sve u redu, a nije", kaže Mrsić te dodaje kako smatra da premalo testiramo ljude na koronavirus.

Predsjednik Demokrata kaže kako nas na jesen čeka kriza gora od one 2009. te sad "sve laži o tome da će se podignuti plaće, da će se smanjivati porezi, su laži i građani moraju znati da to neće biti tako".

"Plaće moraju biti oslobođene svih poreza koje imamo, a da bi ih oslobodili moramo napraviti rezove i u proračunu, a to znači da moramo riješiti pitanje Vatikanskih ugovora, da moramo donijeti porez na bogate, da moramo riješiti braniteljske imovine koje nemaju što raditi u mirovinskom sustavu. Nije u redu da netko to je radio 40 godina i uplaćivao u mirovinski sustav ima duplo manju mirovinu od branitelja koji je bio na ratištu, ali koji ima par godina radnog staža. On neka dobije svoju kompenzaciju iz proračuna, ali nema što raditi u mirovinskom sustavu", smatra Mrsić.

"Porez na bogate moramo uvesti jer ćemo na taj način rasteretiti rad i omogućiti da radnici imaju veće plaće. Onaj tko ima dva, tri stana, dvije, tri vikendice može i treba platiti više", kaže Mrsić te dodaje kako smatra da je on netko tko ima više te je spreman to platiti.

"Ja mislim da oni koji imaju više moraju više doprinjeti, a siromaštvo koje nam je pred vratima na taj način moramo riješiti", rekao je Mrsić te dodao kako to osigurava pravednost u sustavu.

Mrsić kaže kako je potrebno smanjiti i broj županija i broj gradova te općina, a o tome treba odlučiti struka.

Demokrati i laburisti smatraju kako bi trebalo promijeniti i izborni sustav da bude 75 izbornih okruga te da se zna tko je čiji saborski zastupnik imenom i prezimenom, a to bi značilo i manje zastupnika u Saboru.

O vjeronauku u školama

"Ne smeta vjeronauk u školama, ali vjeronauku je mjesto u crkvi i mi želimo revidirati Vatikanske ugovore", kaže Mrsić te dodaje kako vjeruje da bi se i Crkva sada kad nas očekuje kriza i kad u proračunu neće biti novca, trebala odreći 300-400 milijuna kuna koje plaćamo Crkvi, a plaćati bi trebali samo oni koji žele.

O negativnoj kampanji

Mrsićeva koalicija objavila je plakate na kojima piše "Bero nije rješenje", a u programu na 10 stranica 20 puta spominju HDZ, no on kaže da to nije negativna kampanja.

"To nije negativna kampanja, mi smo vrlo jasno rekli što mislimo o gospodinu Bernardiću i o HDZ-u. Mi smatramo da građanima treba reći ono što stvarno je, a ne nuditi šarene laži", rekao je Mrsić te dodao kako građani ne vide Bernardića kao premijera, a HDZ nam je ostavio duboku krizu.

"Nije negativna kampanja, nego istina", zaključuje Mrsić.

