Manjkav, dosta općenit, ali uz nekoliko novina - na taj način Mostov program opisali su ekonomisti, sindikati i ostali na koje se odnosi. O programu oštro i Mostovi politički protivnici.

Uoči ogleda na terenu NK Jaruna, o programu bivšeg koalicijskog partnera, premijer Andrej Plenković tek kratko kaže da ga nije vidio. "Mi smo fokusirani da građanima objasnimo naš program", rekao je Plenković.

Ni čelnik oporbe Davor Bernardić i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić program nisu vidjeli, ali komentar imaju. Bernardić kaže da je jedino što je od Mosta vidio to da su dva puta doveli HDZ na vlast.

"Kad netko izgubi izbore u vlastitom selu, a želi voditi državu... ne treba to nikakvog komentara", rekao je Bandić.

Ekonomisti pozdravljaju smanjenje parafiskalnih nameta i rasterećenje poduzetnika koje najavljuje Most. Ipak, program je, kaže struka, dosta općenit, i nigdje ne navodi plan za uštede u državnoj blagajni.

Andrej Grubišić, ekonomski analitičar, kaže da je manjkav i nedovoljno konkretan. "Fale mi ključni parametri, konkretan broj smanjenja državnih rashoda, dakle koliko milijardi kuna imaju namjeru skresati državnu potrošnju. Nitko ne spominje bilo kakav oblik privatizacije onih biznisa koji imaju konkurenciju u privatnom sektoru", kaže Grubišić.

S druge strane, zaokret prema malom i srednjem poduzetništvu dobar je potez, smatra struka. Vidljivi su i pomaci u mirovinskom sustavu, pogotovo najava liberalizacije tržišta mirovinskih fondova.

Ekonomistica Vedrana Pribičević kaže da na tom tržištu dominiraju četiri velika obvezna fonda. "Karte koje su podijeljene kad je uvođena mirovinska reforma i drugi stup sad treba malo pomiješati i igrati drugu igru s njima", kaže Pribičević.

Udruga poslodavaca bez komentara, a programom zadovoljni poduzetnici okupljeni u Udrugu Glas poduzetnika. Sindikatima program manjkav po pitanju radničkih prava.

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, kaže da o tome ne govore ništa. "Ništa ne govore da treba povećati broj sigurnih stabilnih poslova i da treba povećati primanja. Priča o tome da treba još spuštati porez na dohodak zapravo na ruku ide onima s najvećim primanjima i to je potpuno pogrešan put", kaže Sever.

Krešimir Sever Foto: DNEVNIK.hr

U sustavu školstva Most najavljuje poboljšanje materijalnih uvjeta obrazovanja, učenika i profesora, no Željko Stipić, predsjednik Preporoda,nije pronašao ništa o većem izdvajanju za obrazovanje niti o ustrajavanju na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih. "Ono što je tu osnovni problem to je što neke stranke nikad ne dođu u priliku to implementirati, a oni koji dođu, čim dobiju vlast, odmah zaborave što su obećali", kaže Stipić.

Željko Stipić Foto: DNEVNIK.hr

Prioritete u zdravstvu mostovci dijele u nekoliko točaka. Žele da sustav bude dostupan i učinkovit, bolnički sustav temeljen na izvrsnosti i sigurnosti, rad i zaštitu zdravstvenih djelatnika dodatno bi regulirali, a privatnom zdravstvu dali značaj. Ipak, ono ključno, smatraju liječnici, izostalo je.

Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore, očekuje od svih stranaka, pa i Mosta da jasno kažu da će donijeti zakon o plaćama ili strukovni ugovor za liječnike da bi osigurali perspektivu liječnicima ostanka u Hrvatskoj. "donosimo strategije i planove, ali ih ne provodimo", kaže Luetić.

Odnosno, programi u konačnici postanu tek lista lijepih želja.