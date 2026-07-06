Od stana do uspomena: što sve zapravo štitimo kada osiguravamo dom?

Imajući na umu financijsku i emotivnu vrijednost naše imovine, svaki rizik njezinog ugrožavanja je preveliki rizik. Opasnosti koje mogu ugroziti naše sigurno mjesto kriju se na različitim mjestima. Različite vremenske nepogode, provale i krađe, vandalizam, potresi, izljevi vode, lomovi stakla… dug je popis potencijalnih opasnosti. Iako ne možemo predvidjeti nepredvidive događaje, možemo se na vrijeme zaštititi od njihovih financijskih posljedica.

Kako bi dom, ili neki drugi privatni objekt, i dalje pružao osjećaj mira i sigurnosti, i on sam mora biti (o)siguran. Osiguranje imovine pruža osjećaj sigurnosti i financijsku zaštitu kada je ona najpotrebnija. Nakon nastale štete, uzrokovane nekim vanjskim faktorom, vlasnik imovine ima pred sobom dužu listu obaveza koju treba riješiti, a zatim i platiti. Uz sigurnog partnera i kvalitetno odabrano osiguranje imovine, sanacija nastale štete se rješava brzo i jednostavno, uz potrebnu financijsku pomoć.

Osluškujući potrebe korisnika, koje su posebne i individualne baš poput njihovih imovina, Merkur osiguranje kreiralo je Merkur Dom 360, paketno osiguranje privatne imovine koje štiti kuću ili stan, pomoćne objekte, stvari kućanstva i stvari u apartmanima. Kroz tri razine pokrića – basic, medium i complete – nudi sveobuhvatnu sigurnost prilagođenu navikama, očekivanjima i vrijednostima svakog individualnog korisnika. Paketi se razlikuju po širini pokrića i po limitima pokrića. Uz svaki paket pokrića postoje i dodatna pokrića koja se mogu opcionalno ugovoriti. Sve u svrhu maksimalno individualnog pristupa svakom pojedinom korisniku. Jer ne postoji univerzalni dom, pa ne bi trebalo postojati niti univerzalno osiguranje.

Vlasnik stana u gradu nema iste potrebe kao vlasnik kuće s bazenom. Obitelj s kućnim ljubimcem ne razmišlja jednako kao iznajmljivač apartmana. Netko želi zaštititi umjetnine i vrijedne predmete, netko bicikl, a netko financijsku sigurnost u slučaju da zbog štete ne može iznajmljivati nekretninu. Dom 360 omogućuje upravo to – individualan pristup i slobodu odabira pokrića prema vlastitom životnom stilu.

U ovom novom, potpuno fleksibilnom i korisniku prilagodljivom osiguranju imovine, moguće je osigurati veliki raspon imovine – od građevinskog objekta (kuća, stan i pomoćni objekti koji podrazumijevaju sve njegove građevinske dijelove, od temelja do krova, uključujući ugrađenu opremu, ugrađene instalacije, podne obloge i ostalo), zatim pomoćnih objekata poput garaže, bazena, spremišta, ljetne kuhinje, nadstrešnice… i na koncu moguće je osigurati stvari kućanstva i stvari apartmana koje obuhvaćaju sve pokretne stvari u stambenom prostoru kao npr. namještaj i ostala oprema, kućanske aparate i uređaje, elektroničke uređaje, dragocjenosti i umjetnine, odjeću, osobne predmete, osobne dokumente, novac i sl.

Na ovaj način paketi su prilagođeni ne samo vlasnicima imovina u kojima žive, nego i najmoprimcima i najmodavcima. Kroz fleksibilne mogućnosti prilagodbe prema stvarnim potrebama osiguranika proizvod se oblikuje prema životnim okolnostima klijenta.

Dodatna vrijednost je usluga Majstor u kući. U slučaju iznenadnih i neočekivanih događaja koji zahtijevaju hitno rješavanje problema na raspolaganju svim osiguranicima je stručna pomoć

„Majstor u kući“ koja nudi usluge vodoinstalatera, električara, staklara, stolara i bravara.

Osiguranje imovine može biti jednostavno, fleksibilno i prilagodljivo, bez kompromisa u kvaliteti. Jer nije riječ samo o imovini, nego o našem domu, i svemu onome što ono nama predstavlja. Imovina nije samo prostor, nego odraz života. Zato zaslužuje, individualno promišljenu i kreiranu, zaštitu.

Merkur Dom 360 - Osiguranje koje se potpuno prilagođava vama i vašoj imovini