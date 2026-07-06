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Od stana do uspomena: što sve zapravo štitimo kada osiguravamo dom?

Piše OGLAS, 06. srpnja 2026. @ 09:47 komentari
Pr
Pr Foto: PR
Što je dom? Mjesto u koje bježimo od životne svakodnevnice, posla, obaveza, nekih ljudi… Nama vrijedna imovina koja predstavlja rezultat godina rada, ulaganja i planiranja. Ali dom nije samo fizička lokacija, dom je i osjećaj. Osjećaj sigurnosti, naše utočište gdje nam, takoreći, nitko ne može ništa. Oaza mira koju godinama gradimo, dekoriramo i na koncu ispunjavamo našim životom, uspomenama i dragim ljudima koje smo pomno odabrali i dali dozvolu da zakorače u naše malo privatno carstvo. I ne, nije važno pričamo li o 28 ili 128 kvadrata, o stanu u kojem obitavamo 365 dana u godini, ili apartmanu na moru u kojem provodimo najljepše dane godišnjeg odmora. Ti kvadrati svojim vlasnicima puno znače i zaslužuju svu potrebnu sigurnost.
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