Nogometna legenda Luka Modrić novi je ambasador brenda Gorenje — Izvrsnost počinje kod kuće

Izvrsnost počinje kod kuće

Kao osvajač Zlatne lopte i jedan od najtrofejnijih nogometaša svoje generacije, Luka Modrić predstavlja razinu profesionalnog uspjeha koja odražava predanost vrhunskoj kvaliteti brenda Gorenje. Međutim, ovo partnerstvo nadilazi nogometni teren. Temelji se na dubokom razumijevanju da sportska izvrsnost, osobna postignuća i istinska veličina počinju kod kuće.

„Luka Modrić je više od nogometne ikone — on je čovjek kojem je obitelj najveća pobjeda. U Gorenju dijelimo iste vrijednosti. Naše partnerstvo nije samo o uređajima — riječ je o podršci obiteljskom životu koji omogućuje izvrsnost, kako na terenu, tako i u svakodnevici. Ponosni smo što pružamo ‘tihu podršku’ koja legendi poput Luke, kao i obiteljima diljem Europe, omogućuje da se usredotoče na trenutke koji su uistinu važni.” (Stella Nišević, voditeljica marketinga)

Vrijednosti koje stoje iza uspjeha

Za Luku je odluka o partnerstvu s Gorenjem bila potaknuta zajedničkom predanošću obitelji i prizemljenim pristupom životu.

„Ponosan sam što sam postao dio obitelji Gorenje“, izjavio je Luka Modrić. „Oduvijek sam vjerovao da je moja izvedba pod svjetlima stadiona odraz mira i stabilnosti koje pronalazim kod kuće. Gorenje je usklađeno s mojim obiteljskim vrijednostima jer stvara okruženje u kojem je svakodnevni život pojednostavljen, što mi omogućuje da svoju energiju posvetim karijeri i svojim najbližima. Istinska veličina putovanje je koje započinje kod kuće."

Nasljeđe nogometne izvrsnosti

Partnerstvo Gorenja s Luka Modrić dodatno učvršćuje nogometno nasljeđe Hisense Grupe. Kao jedan od vodećih proizvođača kućanskih uređaja, Hisense Group ima dugu i bogatu povijest partnerstava s najvećim svjetskim nogometnim natjecanjima, uključujući UEFA EURO 2016., 2020. i 2024., kao i FIFA Svjetsko prvenstvo 2018., 2022. i 2026. Kao ponosni sponzor nadolazećeg FIFA Svjetskog prvenstva 2026™, Hisense i Gorenje nastavljaju promicati duh nogometa, povezujući se s navijačima kroz inovacije i zajedničku strast prema izvrsnosti.

Brend Gorenje

Više od 75 godina Gorenje razvija i proizvodi kućanske uređaje koji pojednostavljuju svakodnevni život. Prepoznatljivom kombinacijom suvremenog dizajna, napredne tehnologije i dugotrajne kvalitete, inspirira korisnike estetikom i jednostavnošću korištenja na koju se mogu osloniti svaki dan. Održivost je utkana u samu srž brenda — kroz energetski učinkovita rješenja i odgovoran dizajn koji smanjuju utjecaj na okoliš i doprinose boljoj budućnosti.