Više od 60 posto zaposlenih u gradskim upravama diljem zemlje su žene. Ali, 2017. godine tek je njih 13 uspjelo osvojiti glasove birača i sjesti u gradonačelničku fotelju. U Puli se, za sada, službeno za mjesto gradonačelnice bore četiri žene i dva muškarca. Najava kandidature, kao neovisnog kandidata, stigla je i od ravnatelja pulske gimnazije.

Tko će kroz ova vrata na pulskom forumu proći kao novi gradonačelnik ili gradonačelnica, još je rano prognozirati. No, statistički gledano, veća je mogućnost da tu sjedne žena. Već sada svoju kandidaturu za gradonačelnicu Pule najavile su mahom žene.

Među prvima to je učinila, žena koja godinama sjedi uz bok aktualnom gradonačelniku Borisu Miletiću. Sada je vrijeme, kaže, da ona sjedne na njegovo mjesto. ''Mislim da je korektno da i mi doprinosimo ovoj političkoj sceni jednom dozom smirenošću razumom i empatičnosti koja je više nego potrebna danas u političkoj sceni Hrvatske'', kazala je Elena Puh Belci iz IDS-a.

Saborska zastupnica je jasna - vrijeme je da Pulom vlada gradonačelnica, a baš ona ima novu viziju grada. ''Nažalost smo u jednom zrakopraznom prostoru, nismo niti industrijski grad niti turistički razvijeni grad i ono što se dešava nažalost je da nezaposlenost iz dana u dan sve više raste'', napomenula je Sanja Radolović iz SDP-a.

Dušica Radojčić iz Možemo ističe kako imamo sistem na listama tako da bude jedan muškarac, jedna žena, jedna žena jedan muškarac. ''Da se ne radi o samo istom broju nego se radi o ravnopravnoj mogućnosti kreiranja politika'', pojasnila je Radojčić.

Najneobičniji kandidati na lokalnim izborima: Od vozača dostavnih kolica do modernog hrvatskog Sizifa

Goran Subotić kandidat SDP-a za gradonačelnika Rovinja

''Naravno s tim povezano društvene aktivnosti, kultura, sport i sve ono što život čini kvalitetnim. Koliko god ljudi misle da su muškarci ti koji su veliki i jaki - žene su te koje vode priču'', rekla je Maja Šarić iz Demokrata Istre.

No, tu priču pokušat će pomrsiti HDZ. Njihov kandidat po drugi put kreće u lov na fotelju. ''Ja ću se naravno ponašati džentlmenski prema kandidatkinjama, ali to ne znači ništa manje da neću biti oštar tamo gdje treba biti oštar, a blagonaklon tamo gdje to treba biti, ali ovo je politička borba i u njoj su svi jednakopravni'', istaknuo je Mirko Jurkić.

A neki od njih jasni, iskreni i bez iluzija. ''Naš cilj je ustvari ulazak u gradsko vijeće. U tu trku smo se uključili više zbog vidljivosti, što smatramo da je presudno, da predstavnici radnika i najobespravljenijeg sloja društva, imaju svoje zastupnike u političkim tijelima'', pojasnio je Goran Matić iz Radničke Fronte.

Kako bilo, matematika kaže: Pulom žele vladati žene!



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr