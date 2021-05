HDZ je u prvom krugu lokalnih izbora održanim u nedjelju izgubio vlast u potresom razrušenoj Glini. Dosadašnji gradonačelnik Stjepan Kostanjević više neće biti gradonačelnik Gline već će se za tu poziciju u drugom krugu boriti dvojica nezavisnih kandidata – Ivan Janković i Radomir Lončarević koji su osvojili 38,56 i 30,73 posto glasova.

Vodeći Janković mladi je geodet koji aktivno sudjeluje u obnovi nakon potresa. Oštro je kritizirao sada bivšeg gradonačelnika Stjepana Kostanjevića za kojeg je ustvrdio da je potkapacitiran čovjek.

„Koordinacija i organizacija je ispod nule. Privatne inicijative održavaju situaciju da ne dođe do potpunog sloma. Izuzetak su vatrogasci kojima svaka čast po pitanju organizacije, reakcije i duha. Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (statičari) odrađuje lavovski posao na terenu. Onaj tko bi to sve trebao uvezati i koordinirati je gradonačelnik, koji očito nije sposoban to odraditi. I to nije problem. Problem je jer misli da jest.

Problem je jer se u gradu Glini ne mogu zatvoriti ulice i uklanjati objekti koji su opasnost za ljudske živote. Hrvatska ulica, Ulica žrtava Domovinskog rata, Ulica kralja Tomislava. Nakon što su mi 3 sata trebala da dođem do gradonačelnika, one su službeno zatvorene. Nas nekoliko noću smo razvlačili trake. Zatvorile su ih dvije patrole. U njih se može ući s najmanje 7-8 mjesta. Trake su potrgane, službena signalizacija se čeka, ljudi se voze kako kome odgovara“, napisao je Janković u otvorenom pismu gradonačelniku šest dana nakon razornog potresa na Banovini.

Janković je u kampanji pozornost privukao plakatom na ulazu u Glinu na kojem s jedne strane piše „Ostani“, a s druge „Vrati se“. Kao prve poteze ako osvoji vlast najavljuje početak procesa digitalizacije i uređenja gradskih procesa, formiranje tima za pripremu i dokumentacije i apliciranje na EU projekte, raspisivanje natječaja za državno i gradsko zemljište kako bi se monetizirala imovina, aktivno partnerstvo s lokalnim OPG-ovima i poduzetnicima/poduzećima.

Lončarević: "Nikad nisam bježao"

Njegov protukandidat Radomir Lončarević, rođen je 1986. u Glini gdje živi sa svojom obitelji; suprugom i troje malodobne djece. Diplomirao je studij matematike i fizike te je radio kao profesor u Geodetskoj tehničkoj službi. Trenutno predaje vojnim i civilnim pilotima te kontrolorima leta na katedri za primijenjenu matematiku i statistiku, na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

S obitelji vodi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo na kojem se bavi uzgojem i preradom voća. Za gradonačelnika Gline kandidirao se i 2017. kad je njegova Nezavisna lista mladih dobila četiri mjesta u gradskom vijeću i tako postala najjača oporba vladajućem HDZ-u.

„Upornost , iskrenost i dobre namjere uvijek daju rezultat. Proći svojim gradom neopterećen, neokaljan lažima, obmanama, nerealnim obećanjima i lopovlukom, sa čvrstom platformom i karakternim ljudima oko sebe, kandidiram se i ustrajati ću u tome da Glina bude ravnopravan grad u svim segmentima društva u Republici Hrvatskoj. Tu sam, nikad nisam bježao i dijelim sudbinu svih Glinjanki i Glinjana!“, poručio je Lončarević prilikom objave kandidature.

I on je, baš kao i njegov protukandidat često kritizirao rad gradonačelnika Kostanjevića. Za Provjereno je početkom godine izjavio kako mu se građani često obraćaju i tvrde da tadašnjeg gradonačelnika nikada nema u gradskoj upravi te da za vrijeme radnog vremena boravi u kladionicama u Petrinji i Velikoj Gorici.