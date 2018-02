Stanovnici Gline, ali i nezavisni vijećnici, požalili su se da gradonačelnika nikad nema. Dok službeni odgovor glasi kako je gradonačelnik Stjepan Kostanjević na putu, oni ga viđaju po okolnim kladionicama. Pa su zato zatražili podatke o njegovim putovanjima i tek onda ostali u šoku, jer iznosi su 200 do 300 puta veći od njegova prethodnika. Na putu prema Glini, saznali smo kako dokumentaciju oko dnevnica češlja i glinska krim policija.

''Ljudi su pobjegli. Ljudi bježe svaki dan. Vi ovdje prođete ulicom i mjesec dana nećete vidjeti nasmijana čovjeka. Mjesec dana ne vidite nasmijana čovjeka. Ljudi su utučeni, razočarani, sami od sebe. Nema... Ne vide izlaz. Razumijete? Ne vide izlaz. Kakav je život ovdje?'', opisao je stanje u gradu jedan stanovnik Gline, ekipi Provjerenog.

Da bismo snimili anketu u gradu, trebalo nam je punih sat vremena. Tužna pustoš. Ipak, pamte građani neke sretnije dane kada je gradonačelnik Milan Bakšić barem bio jedan od njih, svaki dan među njima.

''Ovog sada gradonačelnika u tri - četiri mjeseca vidim dva puta. A siguran sam da ne radi sve to vrijeme. Mislim da očito nešto nije u redu'', rekao je jedan stanovnik Gline. Počeli su građani glasnije negodovati što novog gradonačelnika koji je Bakšića naslijedio nakon prometne nesreće - među njima nema.

''Nama se građani često obraćaju. Govore da gradonačelnika nikada nema u gradskoj upravi. I da ga često znaju viđati po Petrinji, po Velikoj Gorici, gdje on vrijeme provodi u kladionicama za vrijeme radnog vremena'', kaže Radomir Lončarević, nositelj Nezavisne liste Grada Gline.

Zato je to dvoje gradskih vijećnika od gradske uprave zatražilo da im se detaljno izlistaju podaci o svim putovanjima gradonačelnika. Dobili su tek ukupnu brojku isplaćenih putnih naloga. Ona ih je, kažu, zatekla.

''Na temelju putnih naloga i svega ostaloga, isplatio je sebi pozamašan iznos – 43.000 kuna za 2016. godinu'', otkrio je Mario Božurić, Nezavisna lista Grada Gline.

''Što je u usporedbi s njegovim prethodnicima zaista velik iznos. 200, 300 puta viši nego što su prethodni imali'', kaže Lončarević.

Na pitanje koliko su prethodni imali, odgovara: ''Pa evo, recimo, pokojni gradonačelnik Bakšić je za 2014. imao 1200 kuna, za 2015. 800 kuna. Zamjenik njegov je za 2015. imao 1100 kuna., za 2014. 480. Dok vidite iznos za 2016. 43.000 kuna.''

Kopiju svih putnih naloga, nisu im, kaže, dostavili. Ni tzv. analitičku karticu koja pokazuje sve podatke o putovanju. Gdje je točno gradonačelnik bio i na što je konkretno trošio novac.

''Ti putni nalozi postoje. Njemu se ne bi isplatilo 43.000 kuna, ali je jako važno koja je svrha tog putovanja'', rekao je Lončarević.

Zato smo ga mi nazvali kako bismo provjerili zašto toliko putuje i što od svega toga imaju građani Gline.

Ispred gradske uprave sreli smo njegova bliskog suradnika, koji ni sam ne može gradonačelniku ući u trag. ''Koliko ja imam saznanja stalno, stalno ide za grad. Ja ne mogu reći da ne ide. Ako oni imaju saznanja, ja to ne mogu govoriti. On meni kaže - ja idem tu, ja ga ne kontroliram. Ako kaže ja ide u ministarstvo, onda je otišao u ministarstvo, ne znam je li otišao još gdje'', kazao je suradnik koji je želio ostati anoniman.

Gradonačelnika smo ulovili sljedeći dan. Ali ne u Glini, već u Zagrebu. Neprestano, kaže, putuje, a troškove svojih putovanja on ne smatra velikima. ''43.000 kuna je bruto. Neto je 30 i nešto'', rekao je Kostanjević.

Dnevnica puna je 180 kuna što znači da je gotovo svaki dan putovao u 2016. ''Ne odnosi se to samo na dnevnice, nego se odnosi i na troškove goriva. Ja nisam radio analizu, ali mislim da se polovica odnosi na troškove goriva'', kaže Kostanjević.

I da je pola – 15.000 kuna neto - otišlo na dnevnice, kako tvrdi, značilo bi to da je na putu proveo oko 100 dana od ukupno 365 koliko ih ima u jednoj godini. ''Nitko neće u Glinu otići i pitati što vi trebate. Treba otići od ministarstva do drugih gradova'', obrazlaže gradonačelnik Gline.

Tražili smo od grada da nam dostave putne naloge kako bi se vidjelo precizno o kakvim je putovanjima riječ. Odgovor nismo dobili.

A kako često putuje, uz postojeća dva automobila, gradonačelnik si je kupio i - novi - vrijedan nešto manje od 200.000 kuna. ''Ostali smo na dva vozila. Jednostavno ne stignemo pokriti sa dva vozila koja su starosti preko deset godina'', rekao je Kostanjević.

Ali nisu samo putovanja i skupocjeni automobil krimen koji oporba stavlja gradonačelniku na teret. Direktori gradskih poduzeća postavljeni bez javnog natječaja, zaposlenici s krivotvorenim diplomama. Naime, godinama je u gradu radio vozač s lažnom srednjoškolskom diplomom. Otkriveno je to prije nekoliko mjeseci pa je dobio otkaz, ali zatim premještaj u drugu gradsku tvrtku.

''Koliko ga vidim po gradu vozi službeno vozilo Vodovoda. Nastavio je posao vozača, a da zapravo nema potrebe za tim vozačima'', istaknuo je Lončarević.

''2016. je inspekcija utvrdila da nema adekvatnu stručnu spremu i on je otpušten. Bio je na zavodu i u vodovod je zaposlen kao pomoćni radnik na nižoj stručnoj spremi'', kazao je Kostanjević.

To što je otac predsjednika nadzornog odbora Vodovoda gradonačelnik nije htio komentirati. Ali, ni to nije jedini sporan slučaj. Vijećnik nam pokazuje službeni odgovor grada u kojem je vidljivo da je službenica iz pisarnice primila još 2006. gradski novac za usavršavanje, oko 13.000 kuna. No školu nije završila. Unatoč tome što su joj se produljivali rokovi.

''Nikad nije vratila sredstva u proračun, ali evo to je više pitanje nekog morala budući da je ona supruga pročelnika koji siromašnim građanima Gline šalje opomene za 10-ak, 20-ak kuna. To je pitanje morala. Ja sam smatrao da sam u toj situaciji morao postupiti profesionalno, ljudski definitivno, jer sam joj dao dodatni rok za završetak školovanja, međutim školovanje nije završeno, novac nije vraćen'', ispričao je Bojan Dadasović, bivši pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća.

U svemu tome novi gradonačelnik ne vidi nikakav problem: ''To je bilo prije nego što sam ja došao. Otkad sam ja gradonačelnik sve je u skladu sa zakonom.'' Bivšu službenicu on je nagradio novim radnim mjestom. Postala mu je tajnica.

Građani Gline s kojima smo razgovarali slabo prate rad gradskog vijeća i gradonačelnika. Ne znaju dobro što rade, ali znaju na čemu bi trebali poraditi. Tako nabrajaju da je gradu potreban starački dom, tereni za sportske aktivnosti, prostorno uređenje. Jedna od ulica u centru grada je u vrlo lošem stanju, građani navode da je ''stvarno u stanju kao iz nekakvih horor filmova''.

Možda bi se za rješenje barem jednog od navedenih problema imalo, kada se ne bi trošilo na nove aute i silne dnevnice. Možda. Mi to ne znamo jer uvid u dokumentaciju gradonačelnikova putovanja mi nismo dobili. Ali, možda nam i prije stigne taj odgovor od glinske krim policije. Jer, u vrijeme dok smo mi snimali u Glini sve gradonačelnikove putne naloge - preuzeli su oni.