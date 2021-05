Pjevači, sportaši, glumci nisu odoljeli zovu politike ni na ovim izborima. Na listama se mogu naći brojna poznata imena - neki kako bi stranci dali podršku, a neki žele nešto i mijenjati.

Žena za sva vremena bacila se u politiku. Zdenka Kovačiček na izborima je podrška stranci Bandić Milan 365 koja standardno okuplja poznate, pa tako na listi imaju i Sandru Bagarić. Ali i Ibricu Jusića.

"Ma nisam ja u politici, ja sam uvijek govorio ono, Velo misto, 'neće politika u moju butigu', ali ovo se dogodilo jednostavno u znak zahvalnosti. Ja sam za ljude koji djeluju, a Bandić i njegova stranka su djelovali", kaže Ibrica Jusić, kandidat za zagrebačku Skupštinu stranke BM365.

No nema pjevače na listi samo ta stranka. Uz Vesnu Škare Ožbolt je poznati zagrebački šansonijer Drago Diklić.

"Možete recimo otići negdje u neki restoran, sjesti, pojesti nešto i zaplesati? To Zagreb nema. E vidite, to je moj zadatak, da pokušamo malo vratiti", objašnjava Diklić svoju misiju.

Pjevač želi biti i gradonačelnik Splita. Siniša Vuco kaže da profesionalni političari ne rade dobro.

"Nas estradnjake hoće da prikažu..., ne samo mene, nego to rade i kolegi Škori. Šta će on, nek pjeva, nek svira, šta će on. Čekaj, pa šta ste vi napravili brate?", poručuje Vuco.

A na listama HDZ-a sportaši. U Zagrebu bivši vaterpolist Dubravko Šimenc. A u Splitu alipinist Stipe Božić ovaj put ima viši cilj - mjesto zamjenika gradonačelnika.

"S politikom je mačji kašalj u usporedbi s onim što doživljavam na planinama, planine su u mom srcu i nikad ih neću napustiti. Naravno da će biti vremena i za planine i za politiku", kaže Stipe Božić.

I glumac Marko Torjanac želi ostati u gradskoj politici, u suradnji s Ankom Mrak Taritaš.

"Dio građana ne reagira lijepo na angažman umjetnika, jer ne razumijemo da ljudi upravo iz kulture umjetnosti i obrazovanja imaju što reći za razvoj tog društva“, kaže Torjanac.

Na zagrebačkoj listi Domovinskog pokreta našla se i jedna bivša misica i dizajnerica, Ivančica Pahor.

I na prijašnjim izborima pokazalo se da politika nije više rezervirana za političare, a među estradom očito postaje sve popularnija.

