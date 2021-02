Svoju kandidaturu za splitskog gradonačelnika najavljuje i Siniša Vuco, samo dan nakon što ga je predsjednik Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak javnosti predstavio kao novog predsjednika splitskog ogranka stranke.

Pjevač Siniša Vuco najavio je svoju kandidaturu za mjesto gradonačelnika Splita. Tvrdi da je njegov osnovni zadatak pripremiti stranku za lokalne izbore, ali poručuje da je on jedini koji može parirati Željku Kerumu.

"Ekskluziva je. U manje od 24 sata ja sam dobio toliko podrške da jednostavno idem u Zagreb zatražiti od moga predsjednika i od vrha stranke da i službeno budem kandidat za gradonačelnika grada Splita. Jer sad sam vidio koliko me vole, a s druge strane koliko me se pribojavaju. Pa ja mogu biti gradonačelnik, to nije više zezancija. Nikada Vuco nije bio zezancija", objavio je pjevač.

Kazao je kako se već sada u protekla dva dana otkad se uključio u HSS, o toj stranci priča više nego o svim drugim strankama te dodao da to pokazuje koliko je vrhunski potez napravio Krešo Beljak.

"Idemo pošteno, hrabro i žestoko. Obraćam se i svim drugim biračima, drugih stranaka koji su nezadovoljni. Ja sam dijete splitskog asfalta. Ali uvijek sam volio ići vikendom na selo. Uvijek je to bilo u mojoj obitelji i s očeve i majčine strane. Subotom jedva čekamo ići na selo, a iz grada smo. Iako i sada vidim da imamo dosta spavača koji simpatiziraju, a čekaju ovo što se događa, što je predsjednik Krešo Beljak znao osjetiti“, nastavio je Vuco.

"Znamo osjetiti tu energiju, isti smo"

Za Beljaka je kazao kako je čovjek koji zna osjetiti pozitivnu energiju te kako su po pitanju toga jako slični.

"I mi ne lažemo ljudi. Vidim sada ova zadnja dva dana. Svašta se može govorit za mene, u bilo čemu, ali nikad nećete čuti da Vuco nije pošten. A to je najvažnije, toga fali u politici i opće u društvenom životu“, objasnio je.

Istaknuo je kako će biti ažuran i kako će se iz HSS-ovih "prekrasnih prostorija“ obraćati narodu kao gradonačelnik.

"Imamo predivan balkon na kojem će se Siniša Vuco obraćati jednom tjedno našim sugrađankama i sugrađanima. Na balkonu u točno toliko sati i minuta jednom tjedno Siniša Vuco ispred HSS-a obraćati će se narodu, a dolje lijepo Marmontova i riva, ljepota", nastavio je.

Na kraju je kazao kako HSS ima veliku podršku u Splitu i kako je siguran da će ga ljudi podržati zbog čega je pozvao da se što prije provedu ankete.

"Molim vas napravite što prije ankete, pa da vidite u kako kratko vrijeme će sada kotirati HSS u Splitu i da vidimo kako će kotirati Siniša Vuco kao kandidat za gradonačelnika. Svi ćete biti iznenađeni i onda ćemo pričati i vidjeti“, zaključio je.

