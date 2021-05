Politički analitičar Žarko Puhovski smatra kako u prvom krugu lokalnih izbora nije bilo bilo iznenađenja te da je HDZ ostvario dobar rezultat, dok je SDP doživio neuspjeh koji bi, izgube li Rijeku, mogao prerasti u katastrofu.

Prvi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj protekao je bez većih iznenađenja, smatra politički analitičar, profesor Žarko Puhovski, koji je za DNEVNIK.hr analizirao rezultate prve runde političke utakmice.

"Iznenadilo me je da me ništa nije iznenadilo. Ovo su bili izbori u kojima se više nego ikad u posljednjih deset godina pokazalo da su istraživanja bila točna. Posljednjih pet-šest godina to se nije dogodilo. Izbori su u smislu ishoda bili dosadni jer se dogodilo točno ono što se i moglo očekivati. Iznenađenje je to što se pokazalo da SDP više nije prononsirana urbana stranka, već je to HDZ, to je velika promjena. To da je SDP peta stranka na listi za skupštinu u Zagrebu nezamisliv je skandal. Ako SDP-ov Filipović ne prođe u Rijeci, može se govoriti o potopu stranke. Ovo je zasad 'običan' neuspjeh, no ako i on izgubi, onda je riječ o katastrofi", kaže Puhovski.

U Splitu je situacija neizvjesna

Smatra kako je prerano govoriti o Ivici Puljku kao iznenađenju izbora jer, kako kaže, u Splitu je situacija vrlo neizvjesna.

"To će biti referendum za ili protiv HDZ-a. Pitanje je hoće li HDZ-ova mašinerija biti jača od nezadovoljstva HDZ-om na lokalnoj i nacionalnoj razini, stalno se miješa. Mnogo će ovisiti i o vremenu, opet je SDP katastrofalno prošao, ali je u gradu situacija doista li-la i teško je prognozirati", kaže naš sugovornik.

Za Tomislava Tomaševića pak kaže kako je vladar Zagreba te da ne može izgubiti u drugom krugu.

"On može dovesti do toga da se desnica dodatno osramoti jer se ona sprema na svjetonazorske pripovijesti o Židovima, UDBA-i i Sorošu, to je ono što njima najbolje ide. No koliko god se desnica osramotila, ona dobro izlazi na kraj sa svojom sramotom. Kad god se suoče sa stvarnim problemima, oni skreću pozornost na svjetonazorska pitanja, što je Škoro već jučer obećao u svojem govoru", poručuje analitičar.

Kad je riječ o formiranju većine u skupštini, Puhovski predviđa da će Možemo! ostvariti suradnju sa SDP-om, ali i dodaje kako SDP mora postati svjestan svoje pozicije.

"SDP još uvijek fantazira da su oni stariji partner u tome odnosu te ne shvaćaju da su oni sad junior partner. Kada to shvate, bit će normalno surađivati, ali pitanje je što Tomašević može postići u četiri godine", rekao je i istaknuo kako se ne može govoriti o tome da je Možemo! druga politička razina u Hrvatskoj.

Dobar rezultat za Plenkovića

Promatrajući rezultat na nacionalnoj razini, Puhovski ističe kako je HDZ prošao dobro, a ako dobije i Split, rezultat će biti jako dobar.

"Vjerojatno će dobiti Osijek, što već davno nisu imali. Dobili su svoje županije, a one i postoje samo zato da bi HDZ mogao pobjeđivati na izborima. Dobili su i čitav niz manjih gradova te je ovo za Plenkovića dobar rezultat. Grbin je doživio neuspjeh, ali koliki je on točno, još ovisi o rezultatu u Rijeci. Ako SDP nešto učini u Zadru, to bi već bio neki pozitivni pomak, no stranka trenutačno nije u stanju odgovarati potrebama trenutka – ni organizacijski ni svjetonazorski", zaključuje Puhovski.