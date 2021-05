Hrvatska je nakon drugog kruga lokalnih izbora dobila osam novih župana, među njima i Grad Zagreb koji ima status županije, dok je sedam dosadašnjih župana potvrdilo svoje pozicije. Nakon godina vladanja politički veterani Radimir Čačić, Damir Bajs, Goran Pauk i Darko Milinović izgubili su mjesta župana u svojim županijama.

U Ličko-senjskoj županiji došlo je do promjene. Ernest Petry (HDZ, HSS, HSU, HBS) novi je župan koji je s trona skinuo Darka Milinovića.

Nakon objave rezultata Milinović je čestitao pobjedniku te najavio kako će biti konstruktivna oporba.

"Ovo nije moj kraj, kad iza vas stoji 10.000 ljudi, to može biti politički početak, a ne kraj. Kad Ernest Petry dođe, vidjet će u kakvoj sam dobroj situaciji ostavio županiju. Ne bih bio karakter i ne bih imao kičmu kad bih rekao da je to kraj", rekao je Milinović.

Najavio je kako će nakon poraza i dalje biti vijećnik u županijskoj skupštini, ali i da će možda malo odmoriti od politike.

"Možda ja budem idući gradonačelnik Gospića", kazao je Milinović.

"Val rušenja onih koji su dugo na vlasti"

Šibensko-kninsku županiju od HDZ-ova Gorana Pauka preuzeo je nezavisni Marko Jelić. Na pitanje što je presudilo takvom rezultatu, Pauk je poručio kako je riječ o trendovskom valu rušenja onih koji su dugo na vlasti.

"Nažalost, dogodilo se ono što sam očekivao da bi se moglo dogoditi. Pobjeda Marka Jelića potpuno je zaslužena i ja mu čestitam i želim puno sreće i uspjeha u daljnjem vođenju županije. Teško mi je govoriti što je presudilo. Tu je jedan trendovski val rušenja onih koji su dugo tu. Ja sam dugo tu i HDZ je dugo na vlasti u županiji", rekao je Pauk.

S čela županije odlazi i politički veteran Radimir Čačić jer je novi varaždinski župan HDZ-ov Anđelko Stričak.

Čačić u izbornoj noći nije djelovao pretjerano uzrujano te je poručio kako je rezultat na izborima "daleko od njegova najtežeg poraza".

"Imao sam 35 izbora, osam puta sam biran u Sabor, ali imao sam i jedan težak poraz... Sad sam izgubio", kazao je Čačić i dodao da Plenković može računati na njegovu potporu dok god daje potporu projektima u županiji.

Što nakon 16 godina na vlasti?

Do smjene vlasti došlo je i u gradu Varaždinu, gdje je dosadašnji gradonačelnik Ivan Čehok izgubio za 169 glasova od SDP-ova Nevena Bosilja.

"Očito je da se glasovi HDZ-a ipak nisu prelili u drugom krugu prema meni, što mi je iznenađenje s obzirom na to da su se glasovi mojih birača prelili Stričaku u gradu. To je razlika od 169 glasova, to nam je malo čudno. Moramo vidjeti je li to dom umirovljenika, jesu li možda umirovljenici voženi na glasanje posebnim vozilima, je li tu sve bilo u redu, to ćemo još provjeriti", poručio je Čehok.

Ovi su izbori presudili još jednom dugogodišnjem županu. Damir Bajs nakon 16 godina s povremenim prekidima odlazi s čela Bjelovarsko-bilogorske županije.

Pobijedio ga je politički novak Marko Marušić (HDZ i HSLS). Marušić je dosad bio aktivan samo u stranačkoj mladeži i prva važnija funkcija bit će mu mjesto župana. Osvojio ga je suvereno, s čak 1500 glasova više.

"Želim mu svaku sreću, čestitam. Bit ćemo konstruktivna oporba u županijskoj skupštini. Vjerojatno ću aktivirati svoj saborski mandat te očekujem da će novi župan osigurati većinu u županijskoj skupštini", poručio je kratko Bajs u izbornoj noći.

"Skinuo sam jedan teret"

Prvi čovjek Petrinje više neće biti Darinko Dumbović, kojemu je očito presudilo upravljanje nakon razornog potresa. Uvjerljivo ga je pobijedila HDZ-ova Magdalena Komes.

Dumbović je nakon poraza poručio kako će biti podrška novoj vlasti.

"Za mene ovo nije ništa novo. Četiri mjeseca bio sam u blatu. Meni je večeras sigurno malo lakše, skinuo sam teret koji sam nosio, ali znam da ćemo svi trebati imati isti smjer, a to je Petrinja, Petrinjke i Petrinjci", rekao je Dumbović za portal 053 i dodao kako će itekako biti aktivan u Gradskom vijeću.