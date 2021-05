Zvonimir Troskot (Most) i Josip Ostrogović (HDZ) jedni su od onih kandidata koji su u financijskom izvješću troškova izborne promidžbe prijavili mizernih 12 kuna.

Među izvješćima dosadašnjih troškova izborne promidžbe kandidata za gradonačelnike ima i onih koji su u toj stavci prijavili tek 12 kuna. Iz takvog izvješća na prvu bi se loptu moglo zaključiti da su prijavili trošak iz trgovine Sve po 12 kuna ili pak sat parkinga u središtu Zagreba.

Zvonimir Troskot, kandidat Mosta za gradonačelnika Zagreba, i Josip Ostrogović, HDZ-ov kandidat za prvog čovjeka Zagreba, objasnili su nam da su dosad za promidžbu doista potrošili znatno više novca, ali ne s osobnog računa otvorenog za te svrhe, već onog stranačkog.

"Ne, nisam kupovao u dućanu Sve po 12 kuna. Poseban račun za potrebe izbora otvorio sam krajem travnja, točnije 27. travnja, ali sve troškove izbora dosad plaćala je stranka. Tako je na tom računu zabilježena samo bankovna naknada od 12 kuna", rekao nam je Troskot.

No kako se u trošak izborne promidžbe kandidata za gradonačelnika prijavljuju samo troškovi s tog računa, otvorenog na ime kandidata, tako je prijavljeno samo tih 12 kuna.

"Sve ostale troškove plaćala je stranka, i digital i sendvič-plakate... sve je to stranka plaćala i to ćemo objaviti. Ali sad sam morao prijaviti samo transakcije koje sam imao po tom računu", kaže Troskot. Dodao je da je dosad u svrhu izborne promidžbe potrošeno oko pola milijuna kuna, što će uskoro i službeno objaviti. "Čak smo i najmanje potrošili do svih drugih, a riječ je o oko 98 posto sredstava koje kao stranka dobivamo iz nacionalnog proračuna", kaže Troskot.

Ostrogović se isprva malo iznenadio na pitanje o mizernom trošku kampanje. "Samo 12 kuna? Jeste sigurni?" čudio se Ostrogović sve dok mu nismo citirali vlastito izvješće.

"Ma imam dva računa za izbore, a jedan od njih je taj moj osobni. S njega još nisam ništa plaćao", kaže nam Ostrogović te napominje da je sve dosad plaćano sa stranačkog računa. "Dosad smo potrošili, nemojte me hvatati za riječ, ali mislim sto i nešto tisuća kuna, a većina je plaćena s liste za gradsko vijeće HDZ-a. Nisam ja nezavisni kandidat, iza mene je stranka pa smo troškove plaćali sa stranačkog računa", objašnjava Ostrogović.

