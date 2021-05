Rijeka prvi put izlazi na birališta nakon 20 godina, a da gradom ne upravlja Vojko Obersnel. Dnevnik Nove TV donosi posljednje istraživanje raspoloženja birača u tom gradu - koga bi za gradonačelnika.

Filipović i Štimac vode mrtvu utrku

U Rijeci, sudeći prema posljednjem istraživanju, vodi se bitka prsa o prsa. Marko Filipović, SDP-ov kandidat, doslovno je poravnat u potpori koju uživa u srazu s nezavisnim kandidatom Davorom Štimcem.

Filipović osvaja 22,8, a Štimac 21,2 posto potpore. Dakle unutar statističke pogreške. Slijedi Nikola Ivaniš s potporom od 14,4 posto. HDZ-ov Josip Ostrogović može računati na 11,5 posto potpore, a Marin Miletić iz MOSTA trenutačno ime potporu od 9,4 posto. Nebojšu Zelića podupire 3,5 posto, a Anu Blečić Jelenović 3 posto birača. Katarina Peović u Rijeci može dobiti 2,9 posto. Vedran Vivoda je na 2 posto, Hrvoje Burić na 1,8 posto, a Antun Antunović na 1,2 posto. Neodlučnih je 6,3 posto.

Na koje birače mogu računati političari

Marko Filipović može računati na veću potporu među starijom populacijom, točnije biračima iznad 60 godina, podupire ga 32 posto njih, veću potporu može dobiti i među biračima s osnovnom školom, njih 40 posto, te kod birača koji imaju prihode od 3500 do 6500 kuna, 32 posto.

Davor Štimac veću pak potporu u odnosu na opću populaciju ima među mlađima od 30 godina. Tamo bi osvojio 34 posto. Ali isto tako malo veću potporu imao bi među biračima koji imaju prihode do 3500 kuna, podupire ga njih 30 posto, ali i među onim biračima s većim prihodima i to od 6500 do 10 000 kuna, 27 posto.

Nikola Ivaniš dugo je u riječkoj politici. Malo veću potporu imao bi među ženskim biračima, 19 posto. Više glasova dobiva među populacijom od 45 do 59 godina, 19 posto njih izabralo bi njega, te kod birača koji imaju prihode od 6500 do 10 000 kuna, 17 posto.

HDZ-ovac Josip Ostrogović veću potporu ima među biračima starijima od 60 godina, 16 posto. Isto tako mogao bi dobiti veću potporu među ispitanicima koji zarađuju od 3500 do 6500 kn, 16 posto. Ostrogović može računati i na veću potporu među ispitanicima koji zarađuju više od 10 000 kuna, 16 posto njih dalo bi mu glas.

Mrtva utrka Filipović - Štimac

U drugi krug, jasno je, siguran ulaz imaju Filipović i Štimac - samo se ne zna tko će biti prvi, a tko drugi.

U drugom krugu rezultati malo drugačiji. Davor Štimac dobiva 46,9 posto, a Marko Filipović 40,4. Na izbore neće izaći 7,4 posto birača, ne zna ili je neodlučno 4,5 posto.

Filipović u drugom krugu može računati na većinu birača Ivaniša, 50 posto njih, i recimo Katarine Peović, 56 posto. Štimac pak dobiva većinu birača HDZ-a, njih 66 posto, ali i birače Marina Miletića, 43 posto.

Birači Vojka Obersnela svoj će glas većinski dati Marku Filipoviću, 73 posto njih.

Filipović i Ivaniš poravnati

Marko Filipović, ako mu u drugi krug dođe Nikola Ivaniš, bit će doslovno poravnat s protukandidatom. Filipović u ovoj kombinaciji osvaja 38,8 posto, a identičnu potporu ima i Ivaniš.

Na izbore u ovom slučaju ne bi izašlo 15,1 posto ispitanika, a neodlučnih je 6,9 posto.

Filipović bi u ovoj kombinaciji imao više birača Marina Miletića, njih 32 posto, te birača ostalih stranaka, 29 posto, a Ivaniš bi dobio većinu birača Davora Štimca, njih 46 posto, te birača Josipa Ostrogovića, 29 posto.

Filipoviću lakše protiv Miletića

Ako kojim slučajem Filipović u drugom krugu dobije Marina Miletića, tu bi mu moglo biti lakše. Filipović pak osvaja 49,2 posto potpore, a Miletić može računati na 30,7 posto potpore. Na izbore neće izaći u ovom slučaju 11,3 posto birača, a neodlučnih je 8,1 posto.

Filipović bi dobio većinu birača Nikole Ivaniša, njih 58 posto, te birača ostalih kandidata, 30 posto. Miletić očekivano može računati na većinu birača Davora Štimca, 47 posto njih te Josipa Ostrogovića, 36 posto.

Filipović jedino pobjeđuje Ostrogovića

Marko Filipović može jedino odahnuti ako bi mu kojim slučajem u drugi krug došao Josip Ostrogović. Filipović bi dobio 52,2 posto potpore, a Ostrogović 31 posto. Na izbore ne bi izašlo 9,7 posto birača, a neodlučnih je 6,5 posto.

I u toj kombinaciji Filipović može računati na birače Nikole Ivaniša, njih 55 posto, te Davora Štimca, 41 posto. Ostrogović pak može računati na 41 posto birača Marina Miletića te 42 posto birača ostalih kandidata.

Kako će izgledati Gradsko vijeće Rijeke

Sasvim je jasno, u gradskom vijeću nitko neće imati većinu. SDP-ova koalicija dobila bi 24,2 posto, Lista Davora Štimca druga je sa 17,5 posto potpore. PGS može računati na 15 posto, a HDZ na 12,7 posto potpore. MOST bi osvojio 7,8 posto. MOŽEMO je ispod 5 posto, točnije na 4,8, baš kao i Lista za Rijeku koja ima 4,1 posto potpore. Radnička fronta je na 2,9, a Domovinski pokret na 2 posto. Koalicija predvođena Akcijom mladih je na 1,5 i BUR na 0,8 posto. Neodlučnih je 6,9 posto.

NAPOMENA Istraživanje je provela agencija IPSOS 4 i 5 svibnja metodom telefonskog ispitivanja na 600 ispitanika. Pogreška mjerenja na 600 ispitanika je +/-4,0% ,a za rejtinge +/-5,0%.