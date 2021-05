Metak u pismu, rupa na čelu na predizbornom plakatu. Prijetnje smrću kandidatima i njihovim obiteljima. Sve to dio je kampanje za lokalne izbore. Ovakva zastrašivanja već dugo se ne pamte.

"Gospođa koja radi u mom uredu je otvarala poštu dnevnu i između ostalog je našla kovertu u kojoj je bilo nešto čudno i ona je to otvorila i vidjela je čahuru koja je bila spljoštena i odrezana i nju je ustvari uhvatila panika, zvala me. Ja sam došao brzo. Ali mene to ne može uplašiti jer znam u što smo dirnuli", rekao je Davor Petračić kandidat za gradonačelnika Karlovca koji je primio prijetnje.

Prijetnje je dobio i HDZ-ov gradonačelnik Makarske. Nije metak u pismu, ali je rupa na čelu. Uz poruku "sjeti se da si smrtan".

"Vrlo jedna teška poruka, memento mori sa crnom rupom na čelu, iskreno ja nisam plašljiv, međutim reakcija moje obitelji nije bila dobra. Kad je to moja žena vidjela, djeca su mi već starija, znaju što to znači. Nimalo nije bilo ugodno", rekao je Jure Brkan.

Prijetnje smrću primio je i čakovečki gradonačelnik ali i njegova obitelj. Vidno potresen rasplakao se pred novinarima.

"Ono što mogu reći je da se istraga se privodi kraju, nazire se tko su počinitelji", kaže Stjepan Kovač.

I predsjednik je dobivao prijetnje. A one dolaze, tvrdi, kada je ulog velik.

"Odlazi kriminal i pljačka u zapećak. I to neki ljudi ne mogu izdržati, ne mogu preživjeti. Ali to je jedno. I taj dio još mogu shvatiti ali nazivati druge ljude plaćenicima, hrvatskim izdajnicimaprodanim dušama, e to ne može. Dakle, vi'š on ti nije Hrvat. Nekaj ti je on drugo. On radi za Soroša, Soroš ti je Židov, dobar je sa Srbima. To su te grozne stvari", kaže Zoran Milanović.

Tomislav Tomašević vozi se na biciklu. Ozbiljne prijetnje nije dobivao. Nema 24-satnu policijsku zaštitu. Ali mu okupljanja iz predostrožnosti nadzire policija. Za premijera svaki oblik prijetnji je nedopustiv.

"Ja najoštrije osuđujem sve prijetnje koje su bile to je nešto što ne smije biti dio kampanje. Što ne bi smio biti dio kulturne civilizirane komunikacije. Može biti oštrija kampanja, ali ne smije prelaziti crtu", rekao je Andrej Plenković.

Odvjetnica Vesna Alaburić kaže da svatku prijetnju treba shvatiti ozbiljno te dodaje koje su kazne.

"Za, da kažem, običnu ozbiljnu prijetnju do jedne godine, za prijetnje smrću i tjelesnim ozljeđivanjem do tri godine. To su stvarno visoke kazne. Trebali bi ih shvatiti ozbiljno ali bi i svi oni koji doživljavaju takve prijetnje trebali inicirati kazneni progon", kazala je odvjetnica reporterki Dnevnika Nove TV Sabini Tandari Knezović.

Ove kazne vrijede i za prijetnje na društvenim mrežama.

"Mislim da je svima u cilju da se pronađe počinitelj jer gledajte, što ako to postane pravilo ponašanja u RH?", pita se Petračić.

"Jednostavno se do sad to nije događalo. I držim da je to za svaku osudu. Svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje, ali prijetnje smrću meni i bilo kome od mojih protukandidata je nedopustivo", kaže Jure Brkan.

Podignute su kaznene prijave. U svim slučajevima pokrenuta je policijska istraga.

