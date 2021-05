Svinje i konji uništavaju im usjeve, ograde i njive, a psi napadaju djecu i odrasle. Mještani malog sela Prečno kraj Ivanić-Grada već godinama prstom upiru u umirovljenog brigadira Branka Borkovića, poznatog pod nadimkom "Mladi Jastreb", i prijavljuju ga institucijama zbog štete koju im, tvrde, uzrokuju njegove životinje.

Istražujući priču, ekipa Provjerenog posjetila je i adresu brigadira koji ih je dočekao prijetnjom – razbit će i njih i kameru!

Mještani su se obratili Provjerenom jer kažu da više ne znaju što činiti. Tvrde da teror nad njima traje godinama, štete koje su im nanesene su velike, a posljednja u nizu je – pokolj ovaca. Zna se, kažu, čiji su psi to učinili.

"Od Borkovića crni, tri komada. Kad su poklali ovce, kod mene su pili vodu, bili su žedni i otišli su doma", kaže jedan od mještana.

"Zatekla sam pse, jedna je ovca hodala, imala je rupu na sebi, oni su trčali za njom, lizali su tu krv, druga se sakrila negdje. Imala je rane s prednje strane, ogrebane, ova druga je pala ispod mene, krepala je, iskrvarila. Sve druge ovce bile su izranjavane, izgrebane, vidjele su se rupe po njima, koža popucala", priča predsjednica mjesnog odbora Snježana Kovaček.

Umirovljeni brigadir prijetio ekipi Provjerenog Foto: Provjereno

Mještani pričaju da svinje godinama harače izvan farme, ruju, uništavaju i jedu sve po putu. Prošle mu je godine, kaže jedan od mještana, tako pojedeno 5, 6 tona zrna kukuruza. Bilo je tu prijetnji i svađa, ali i prijava inspekcijama, no one nisu riješile problem.

Umirovljeni brigadir prijetio ekipi Provjerenog - 2 Foto: Provjereno

"Jednostavno su rekli - pa znate, on je bio u ratu, on je ovo, ono... Dobro, ali daje li mu to pravo da sustavno maltretira to svoje selo u kojemu je odrastao, živio?" pita se Kovaček.

Drugu stranu priče ekipa Provjerenog htjela je doznati od samog umirovljenog brigadira, no umjesto razgovora dočekao ih je neugodan susret.

"Razbil vam bum kameru i vas, to slobodno objavite! Objavite kaj god hoćete je** mi se živo kaj budete objavljivali i vi i HTV, i Milanović i Plenković, i sva ta bagra. Baš me briga živo i za ovu je**nu državu i za vas i za vaše gazde i za svu tu bagru koja tu je**", izgovorio im je Borković.

I dok zbrajaju štetu, mještani se pitaju – dokad će trajati samovolja pojedinca?

Cijelu priču pogledajte večeras u Provjerenom na Novoj TV.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr