U nedjelju 16. svibnja održavaju se lokalni izbori. Prilika je to da nekome damo svoj glas i tako kažemo što mislimo o njima. Ostati doma ne bi smio biti izbor.

Ostanimo odgovorni i nemojmo ostati doma. U nedjelju treba navući masku, uzeti kemijsku i pravac - biralište. Izlike tipa - nemam za koga glasati, svi su isti ili nemam vremena - nisu dovoljne da ne ispunite građansku dužnost i ne iskoristite svoje pravo.

Znate ono kad na društvenim mrežama prigovarate da ne valja ništa ili kad po birtijama komentirate kako biste vi nešto promijenili? E, pa sad imate šansu. Rijetko nas pitaju što mislimo, a sad kad nas pitaju - recimo im. Za odlazak na biralište treba nam samo nekoliko minuta, a ono što odlučimo gledat ćemo iduće četiri godine.

A da, čula sam i to, gadi vam se politika, ali demokracija je, unatoč svim svojim manama, i dalje najbolji politički sustav koji postoji. S kemijskom u ruci pred tim papirom - imate moć. Neizlazak na izbore nije kažnjiv, ali ako oni drugi izaberu pogrešne ljude - svi ćemo biti kažnjeni. Osim toga, da biste mogli poslije mirne duše prigovarati, prvo morate dobiti legitimitet za to, a on se dobiva izlaskom na izbore.

Ako i dalje mislite da vaš glas nije bitan, sjetite se nekih izbora u povijesti na kojima je doista pokoji glas odlučivao o tome tko će pobijediti. ''Moj glas ionako ništa neće promijeniti'' - takvim razmišljanjem oduzimate si pravo biranja, pravo odlučivanja. Ako vi ne kažete koga želite, odlučivat će opet oni drugi. Pogledajte malo oko sebe i vidjet ćete tko su drugi. Želite li stvarno da oni odlučuju umjesto vas?

