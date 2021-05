Vice Mihanović, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita, u petak ujutro održao je izvanrednu presicu na kojoj je tema bio Bojan Ivošević i njegovi komentari na Facebooku.

HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Vice Mihanović na izvanrednoj presici u petak poručio je da je zaprepašten tim događajem.

"Normalan čovjek to ne može napisati. Na takav način izvrijeđati Židove, Rome, Hrvate i veličati Hitlera može samo osoba koja ima ozbiljan poremećaj u glavi i verbalni terorist poput Ivoševića. Ivoševiću nije mjesto u zgradi Grada, nego u nekoj drugoj instituciji zatvorenog tipa", rekao je Mihanović.

"Gore od te objave je ponašanje njegova šefa, koji je prvo negirao izjavu, a onda mene optužio za prljavu kampanju", kazao je i poručio kako bi se Puljak trebao ograditi od Ivoševićevih izjava.

"Ivošević prijeti Židovu likvidacijom i izražava razumijevanje za holokaust. To je Split kakvog se ja sramim. To nisu ljudi koji ikome mogu donijeti išta dobro. To su verbalni teroristi kojima ništa nije sveto. Zato javno pozivam Bojana Ivoševića da povuče kandidaturu za dogradonačelnika jer on je sramota ovog grada. To je jedini odgovoran i moralan čin koji on može napraviti", rekao je Mihanović.

Pozvao je Puljka da smogne snage i "javno osudi ono što je njegova desna ruka napisala".

Naime, u ovoj kampanji iz biografije nekih kandidata isplivali su nimalo pohvalni detalji. Nakon što se pojavila snimka na kojoj Ivica Puljak pjeva ustaške pjesme, Bojan Ivošević, kandidat za dogradonačelnika Splita na Puljkovoj listi, zgrozio je javnost svojim antisemitskim objavama na društvenim mrežama.

O svemu tome je u petak na Facebooku pisala Hana Lilić Prodanović. Navodi kako je Ivoševićeva reakcija bila isprovocirana.