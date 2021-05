Prvi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj ove je godine donio brojna iznenađenja, velike preokrete i puno novih imena na političkoj sceni. Među njima je i poznati Zadranin Enio Meštrović, politički performer. Kampanju je vodio kroz jedan od svojih, kako sam kaže brojnih, alter ega Ričarda.

Zadarski politički performer sa svojim je alter egom vodio toliko upečatljivu kampanju da je gotovo za dlaku ušao u drugi krug za gradonačelnika, nedostajalo mu je svega 711 glasova. No zato je s 5.346 glasova, što je u postocima 21,85 osvojio 7 mandata u Gradskom vijeću. To je dovelo do neočekivane situacije, s obzirom na ukupni broj mandata bez vijećnika Kandidacijske liste grupe birača, čiji je Enio nositelj, ni HDZ-ova koalicija, ni SDP-ova nemaju većinu.

No Enia rezultati i nisu toliko iznenadili. ''Ono što smo osjetili po terenu kod ljudi tijekom kampanje ne mogu opisati, osjetili smo da se događa jedna lijepa velika priča. Skupljali smo potpise na nekonvencionalan način, šetali, susretali se s ljudima. Toliko ljudi nam je prišlo s pozitivnom energijom, osjetili su iskrenost i emocije. Točno sam se naježio koliko sam to osjećao. Osjetilo se da je vrijeme i da su ljudi čekali da se pojavi netko od nas malih i poniznih. Tih naših 7 mandata, to je ništa prema ovom velikom životu. Mi smo svi dio ovog naroda, mali, a ljudi su inače bolesni od karijere'', prepričava za DNEVNIK.hr Meštrović svoje dojmove iz kampanje kao i rezultate.

''Inače ja te promjene već duže vrijeme promatram i zaključujem da je sada nastupio neki Novi val, nešto poput onog '80-ih u glazbenom smislu. Izrastaju neke nove generacije, neopterećene ratom, ljudi operirani od bolesnih ideologija. Dolazi do evolucije mlade demokracije i vrijeme je da se riješimo balastnih voda starog sistema. Mladi se danas više ne boje nikoga, svoji su i to je normalan tijek događanja'', smatra Meštrović.

Ričard, alter ego Enia Meštrovića (Foto: Dino Stanin)

Na pitanje koje mu od preksinoć najčešće postavljaju, a to je ''kome će se prikloniti u Gradskoj skupštini'', odgovara šaljivo.

''Mogu vam reći da je Ričard odlučio kupiti sve ove ruke koje mu nedostaju i riješiti to na dobar stari način. Ja ću pokušat progurat neku svoju ideju, ali njemu je najvažnije dobro se zabavit, pojest i popit. Često nas dvojica razgovaramo i ne slažemo se baš u svemu. Ja ću napraviti sve da Ričard ne zaje*e birače'', kaže Meštrović uz smijeh te dodaje ''mogu samo poručiti ljudima da se ne boje jer da ćemo učiniti sve da napravimo stvari koje su dobre za ovaj grad''.

Ričard je samo jedan od alter ega poznatog zadarskog performera i on je na neki način vodio kampanju za ovogodišnje lokalne izbore. Meštrovićevi performansi su kritika društva. Do sada je osim Ričarda bio brodolomac, prosjak, Isus, prostitutka, divlja zvijer, kauboj, mušketir, a svaka je uloga nosila određenu političku poruku. Kao beskućnik je npr. na jednima od prošlih izbora skupljao novac za kampanju.

Ovako je nastao Ričard

Svakih pet godina na obljetnicu Hrvatskog proljeća izvede performans. Prije 10 godina je poput Robinzona, plutao na splavi u Zadarskom kanalu, a pet godina kasnije Kalelargom je kao Isus vukao raspelo u bojama hrvatskog grba. Ove je godine, igrom slučaja baš u jeku političke kampanje, obilježio 50. godišnjicu gurajući poput Sizifa golemi crveni kockasti kamen uz brdo.

Na sceni se pojavio prije 16. godina s performansima zajedno s Kulturno-umjetničkim društvom Bleke i konji, čiji su sarkastični videoradovi dostupni na njihovom kanalu na YouTubeu.