Dnevnik NOVE TV donosi posljednje istraživanje raspoloženja birača u 4 velika grada. Na redu je Osijek - grad kojim HDZ nikada nije upravljao.

HDZ pred osvajanjem Osijeka

Za upražnjenu fotelju osječkoga gradonačelnika utrkuje se osam kandidata, ali samo jedan ističe se svojom prednošću. HDZ-ovac Ivan Radić trenutačno može računati na potporu 38 posto birača.

Daleko iza njega je Berislav Mlinarević s potporom od 19,2 posto, slijedi SDP-ov kandidat Goran Kušec s potporom od 16,2 posto, šansu da uđe u drugi krug ima i Vladimir Šišljagić, koji sada može računati na potporu 13,1 posto birača.

Od ostalih kandidata tu je Katarina Kruhonja s potporom od 7,4 posto, Vladimir Ham s 2,7 posto te Miroslav Vanek koji ne dobiva ni 1 posto, točnije 0,3 posto, a neodlučnih je 3,1 posto.

Na koje birače mogu računati vodeći kandidati

Mladi Ivan Radić ima iznadzastupljenu potporu među mladima, točnije onima do 29 godina – od 100 posto mladih, potporu mu daje njih 48 posto. Iznadzastupljenu potporu ima i među ženskom populacijom, 40 posto, te onima koji imaju prihode veće od 10 000 kuna, 46 posto.

Berislav Mlinarević u odnosu na svoj rezultat također ima dobar udio mladih birača do 29 godina, on od njih dobiva 26 posto. Veću potporu od prosječne ima među biračima sa srednjom školom, njih 25 posto te u rubnim naseljima Osijeka 32 posto.

Goran Kušec pak svoju biračku bazu ima među starijom populacijom, onom od 45 do 59 godina, takvih je 23 posto, veći broj glasova dobiva kod visoko obrazovanih, njih 26 posto, i na kraju 23 posto među biračima koji imaju prihode od 6500 do 10 000 kuna.

Vladimir Šišljagić veteran je na političkoj sceni i njegovo je biračko tijelo iznadzastupljeno među biračima od 30 do 59 godina, 16 posto njih ga podupire, zatim s osnovnom školom, 22 posto, te s prihodima do 3500 kuna, 19 posto.

Radić u srazu s Domovinskim pokretom pobjeđuje

Ivan Radić relativni je pobjednik prvog kruga, a u drugom krugu pobijedit će svakog od protukandidata.

Ivan Radić pobjeđuje i u srazu s Domovinskim pokretom i njihovim kandidatom Berislavom Mlinarevićem. Radić dobiva 52,8 posto, a Mlinarević 38,1 posto potpore.

Na izbore, ako ta dva imena budu na listićima, neće izaći 4,8 posto birača, a 4 posto birača je neodlučno ili ne zna.

Radić u drugom krugu može računati na većinske glasove HNS-a, njih 58 posto, ali i 46 posto birača MOŽEMO te 71 posto birača ostalih stranaka.

Mlinarević pak ima 53 posto birača Vladimira Šišljagića, ali i većinu birača SDP-a, njih 53 posto, i većinu neodlučnih birača, 41 posto. Ovdje su se birači dosadašnjega gradonačelnika podijelili, za Radića će glasovati 47 posto birača, a za Mlinarevića njh 40 posto.

Radić u drugom krugu pobjeđuje i ljevicu

U srazu s kandidatom SDP-a Radić dobiva 52,8 posto potpore, a SDP-ovac Kušec njih 31,2 posto. Neće glasovati 7,7 posto birača, ne zna ili je neodlučno njih 7,2 posto. Odbija odgovorit 0,4 posto.

Radić uz veliku prednost može računati i na većinu birača ostalih stranaka, čak 73 posto, ali i među neodlučnim biračima, njih 33 posto.

Goran Kušec pak može dobiti glasove HNS-a, 71 posto njih, te 50 posto birača MOŽEMO. Zanimljivo, glasovi dosadašnjega gradonačelnika Vrkića većinski idu SDP-ovu kandidatu, točnije njih 56 posto.

Radić pobjeđuje i bivšeg župana

Radić pobjeđuje i političkog veterana na istoku Vladimira Šišljagića. Za Radića bi glasovalo 53,4 posto birača, a za Šišljagića njih 30,7 posto. Na te izbore, ako se ova dva imena nađu na listi, neće izaći 11,4 posto birača, a neodlučnih je još 4 posto.

Ovdje je jako zanimljiva podjela glasova ostalih kandidata. Tako većina birača HNS-a svoj glas planira dati Radiću, 56 posto njih. Birači MOŽEMO su se podijelili – Radić dobiva 46, a Šišljagić 45 posto. 40 posto SDP-ovih birača svoj će glas dati Šišljagiću, a 73 posto birača ostalih stranaka glas daje Radiću dok se 44 posto neodlučnih sprema glasovati za Šišljagića.

Glasovi dosadašnjeg gradonačelnika Vrkića većinski idu Šišljagiću, dobit će 47 posto njih.

Kako će izgledati Gradsko vijeće Osijeka

Osijekom je posljednjih 8 godina upravljao Ivan Vrkić i to koalicijom u kojoj su bili gotovo svi. Novi gradonačelnik imat će noćnu moru ako u izbornoj ne bude imao apsolutnu većinu u gradskom vijeću.

HDZ-ova lista na kojoj se nalaze sve desne opcije osvaja 39,5 posto. To je golem rejting, a ovisno o broju lista koje uđu u vijeće, ovisit će i hoće li HDZ-ova lista imati apsolutnu većinu.

Daleko iza njih je Domovinski pokret sa 16,4 posto potpore, a identičan rejting ima i lista SDP-a. MOŽEMO će biti u gradskom vijeću s potporom od 8,2 posto i tu izborni prag prelazi Snaga Slavonije i Baranje Vladimira Šišljagića sa 6,4 posto potpore. Za izborni prag bori se HNS s 4,5 posto potpore. HDSSB osvaja 2,9 posto potpore birača, Lista Miroslava Vankea dobiva 0,4 posto, a neodlučnih je 5,3 posto.

NAPOMENA Istraživanje je provela agencija IPSOS 4 i 5 svibnja metodom telefonskog ispitivanja na 600 ispitanika. Pogreška mjerenja na 600 ispitanika je +/-4,0% ,a za rejtinge +/-5,0%.