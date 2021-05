Hrvatska je izabrala. Završio je drugi krug lokalnih izbora. Što oni znače za hrvatsku političku scenu, analizirali su Boris Jokić, Sunčana Glavak i Arsen Bauk.

Neki rezultati drugog kruga lokalnih izbora bili su očekivani, drugi su značili veliki poraz za neke političke oldtimere. Županije su tako izgubili Damir Bajs, Radimir Čačić i Darko Milinović.

U četiri velika grada, iznenađenja nije bilo, pobijedili su kandidati kojima su ankete i predviđale pobjede. U Zagrebu Tomislav Tomašević, Osijeku Ivan Radić, u Rijeci Marko Filipović, dok je novi gradonačelnik Splita Ivica Puljak.

"Najveća vijest ovih izbora su četiri velika grada, pobjeda novih ljudi, novih snaga, neke dolaze iz SDP-a i HDZ-a, neke su posebne i nove i ugrožavaju duopol HDZ-a i SDP-a. Što se tiče drugih gradova, niti druge etablirane stranke nisu puno bolje prošle na izborima", rekao je analitičar Boris Jokić.

Arsen Bauk rekao je da su mu najveće iznenađenje U Bjelovarsko-bilogorskoj i Varaždinskoj županiji. HDZ je izgubio i neke dalmatinske županije.

"Neki političari odlaze u povijest, dolaze neka nova mlada lica. Dolaze i neke nove političke stranke i pokrete koji su primjerice, s lica zemlje izbrisali socijaldemokratsku partiju kakvu smo je dosad poznavali. Rekla bih da je veće previranje na ljevici", dodala je Sunčana Glavak.

IDS je teško stradao u Istri.

"Oni igraju na regionalnom terenu. Svatko negdje gubi. IDS je parnjak SDP-u i HDZ-u, etablirana stranka koja dugo vlada, ne treba čuditi da je val promjena pogodio i njih", komentirao je analitičar Boris Jokić.

SDP ne može biti zadovoljan rezultatima u Zagrebu, gdje je njihov Joško Klisović ispao već u prvom krugu. Arsen Bauk kazao je da ih u Zagrebu, kao i u mnogim drugim sredinama, čekaju analize zašto su prošli loše, ali i zašto su drugdje prošli bolje.

"S jedne strane HDZ ima problema u onim dijelovima zemlje u kojima je jako dobro prolazio bolje, a s druge strane pobjeđuje u onima u kojima dugo nije imao dobar rezultat. I SDP je potvrdio rezultat u nekim utvdama, a u drugima, poput Čakovca, gubi", odgovorio je Jokić na pitanje o drugom krugu izbora.

Već nakon rezultata izlaznih anketa koje su potvrdili one predizborne, Boris Jokić rekao je kako su oni očekivani.

"Oni naznačuju novi val hrvatske politike. Dva velika grada imaju nove stranke, duopol stranaka je ugrožen. Zagreb i Split su dobili građane koji nisu iz mainstreama. Oni što su mnogi sanjali i zazivali, sada se ostvarilo, Nove političare treba dočekati spremno, ali od njih treba imati očekivanja", rekao je.

I Domovinski pokret ima svoju budućnost

Zanimljivo, Zagreb, Rijeka i Osijek imaju najmlađe gradonačelnike dosad. Tomislav Tomašević ima 39, Filipović 41 godinu, a Radić je 87. godište. Hoće li ih se dočekati na nož već pri prvoj grešci?

"Ne bi trebalo tako činiti. No isto od njih ne bi trebalo čuti da im se treba dati puno vremena. Od njih treba očekivati da to što su obećavali u svojim kampanjama pokušaju i ostvariti. Baš me zanima jesu li po tome drugačiji od ovih starijih koji polako odlaze u penziju", rekao je Jokić.

Kako zaključak izbora Jokić je naveo da su pobijedile stranke koje su vodile pozitivnu kampanju. Komentirao je i Domovinski pokret.

"Hrvatskoj treba takva jedna stranka desnice i ako se okrenu prema pozitivnim porukama, mislim da imaju svoju budućnost. Iz ovih izbora, izlazi nekoliko stvari. Prvo, kandidati koji su vodili pozitivne kampanje, konstruktivne kampanje su pobjednici. U sva četiri veliki grada su to oni koji su nudili neka rješenja. Po meni, to je znak da je građanima je dosta negativnih perspektiva, dosta je napada, dosta je agresivnih istupa.

I poruka Domovinskom pokretu je ta da nađu konstruktivne desne politike koje bi mogli ponuditi na lokalnoj i nacionalnoj razini. Druga stvar koju treba reći. Situacija u Istri je pokazala da je svaki glas važan. I treća stvar - velika pozitivna promjena i energija u Zagrebu, u Splitu, ali i gradovima poput Osijeka gdje će HDZ zavladati, u Rijeci sa novim kandidatom SDP-a, u Sinju sa kandidatom Mosta. Nova politika stiže iz različiti političkih opcija. I ja kao neovisna osoba im mogu reći - podrška svim kandidatima koji nude pozitivne perspektive, bez obzira iz koje su stranke", zaključio je Jokić.