Dok inspekcije kontroliraju poštivanje epidemioloških mjera u kafićima i restoranima, ugostitelji jedva spajaju kraj s krajem. Zaliha više nema, kao ni dovoljno gostiju za nesmetano poslovanje, a država ne želi smanjiti prag za ostvarivanje naknade za pomoć.

Nacionalni stožer civilne zaštite izdao je upute županijskim i lokalnim stožerima da je potrebno provoditi pojačani nadzor pridržavanja epidemioloških mjera, posebice kada su u pitanju ugostiteljski objekti.

Sukladno tomu, inspektori Civilne zaštite kontroliraju pridržavaju li se ugostitelji propisanih epidemioloških mjera poput razmaka između stolova, ograničenog radnog vremena, rada na vanjskim i unutarnjim terasama po propisanom standardu, dozvoljenom broju gostiju koji smiju koristiti usluge restorana ili kafića.

Predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja, Žakline Troskot i predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja, Jelena Tabak, govore da se zasad nitko od članova nije javio da je kažnjen zbog nepoštivanja mjera.

U Zadarskoj županiji zaraženi korisnici doma za starije koji su primili cjepivo, najviše novooboljelih u Varaždinskoj

Markotić: ''Puno brže punimo intenzivnu'', Katalinić: ''Najmlađa preminula osoba bila je bez komorbiditeta''

No, ipak, bilo je jedno upozorenje, a s istim problemom susreće se veliki broj ugostitelja. ''Bilo je jedno usmeno upozorenje, mislim da je gost zatvorio prozore ili vrata. Tu imamo i osobno problema, gosti sjednu i ako imaš stakla, samoinicijativno tada zatvaraju i onda konobari otvaraju. Vodimo malo borbu oko toga, ali iz naše Udruge nitko nije kažnjen'', objasnila je Žakline Troskot. Kontrole su zaista za vikend bile češće nego li što je to uobičajeno, ali inspekcija je vrlo ljubazna, savjetodavna i ugodna. ''Nije bilo nikakvih problema niti kršenja, ali svakodnevno dolaze'', govori Jelena Tabak.

Nova pravila za ugostitelje koji krše mjere

Danas je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, na konferenciji za novinare rekao da je tijekom vikenda provedeno više od 5800 nadzora. Izdana su 32 prekršajna naloga, 129 upozorenja organizatorima okupljanja ili vlasnicima ugostiteljskih objekata. ''Ovaj tjedan Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijet će revidirane uvjete na tragu toga da oni koji krše mjere neće moći dobiti naknade za gubitke u poslovanju'', otkrio je Božinović.

Zbog drakonskih kazni ugostiteljima ne pada napamet kršiti mjere jer je zarada većinom nedostatna za podmirenje osnovnih troškova. U jednom su suglasni – toplije vrijeme barem će malo pogodovati zaradi jer u proteklih nekoliko dana, zbog hladnoće, ljudi nisu odlazili na otvorene terase ugostiteljskih objekata.

''Mi se svi nadamo toplom vremenu. U ovim vremenskim uvjetima koje smo imali proteklih nekoliko dana, doista nije isplativo raditi. Kada je sunce tijekom dana čak i ima nekoliko posjetitelja, međutim navečer, od 18 sati nadalje, kada zađe sunce ili u bilo kojem trenutku u danu kada nema sunca jednostavno je svježe.

Kolege u restoranima naročito imaju te probleme jer se ljudi nisu spremni smrzavati dva sata na vjetru ili snijegu, ali nadamo se ljepšem vremenu pa će se cijelo ugostiteljstvo odvijati vani'', komentirala je Troskot te dodala da ima još mnogo kolega koji nisu otvorili svoja vrata gostima jer nemaju terase i ne ispunjavaju uvjete za rad.

''Ako uzmemo u obzir da imamo hotele čiji restorani uredno rade u unutarnjem prostoru i barovi koje oni imaju, tako da je taj dio jedna diskriminacija i to je nešto što nam uvijek smeta'', dodala je.

Motociklist naletio na sajlu na šumskom puteljku kod Čakovca: Policija poslala upozorenje vozačima i građanima

Žena s koronom iz BiH putovala u Njemačku u prepunom autobusu: Imala je pozitivan test, ali...

Otkazi sve izgledniji?

Veliki je problem, slažu se Troskot i Tabak, pragovi koji se moraju ostvariti za dobivanje potpore. Zbog restrikcija nije moguće optimalno iskoristiti cijeli kapacitet, govori Tabak te uz mjere pomoći potreban je i kredit za nesmetano poslovanje.

''Do sada otkaza nije bilo, ali ako se država uskoro ne izjasni dobivamo li naknadu fiksnih troškova, ove godine bi i to moglo nastupiti. Mi smo zadržavali umjetnu zaposlenost s četiri tisuće kuna, ali pragovi za zadržavanje tih mjera su enormno visoku naspram nekih zemalja Europske unije gdje je okvir pada prihoda za dobivanje pomoći 20 do 25 posto, dok je kod nas 40 posto. Taj moment će sigurno izazvati i otkaze jer mi jednostavno moram odo tog postotka smanjiti troškove jer se ne možemo pokriti'', izjavila je Troskot.

Nije u redu, kažu, da je hrvatski prag 40 posto, dok se u drugim zemljama Europske unije ti okviri nalaze od 25 do 35 posto. Nakon godinu dana pod restrikcijama, gdje su šest mjeseci bili zatvoreni, ugostitelji, kaže Troskot, su istrošeni, a zaliha više nema te će se morati rezati troškovi.

''Na zadnjem sastanku u Ministarstvu financija nam je rečeno da se pragovi ne mogu dirati, a vidimo da je rezultiralo tome da jako malo ljudi to može koristiti i tražit ćemo ponovno spuštanje pragove. U drugim zemljama su pragovi od 25 do 35 posto. U EU u većini zemalja u kojima ugostitelji imaju pad prometa preko 50 posto uz redovnu pomoć dobiju i još dodatne novce.

Godišnjica razornog potresa u Zagrebu: Plenković i ministri na prvoj konferenciji o potresnom inženjerstvu

22. ožujka u 6:24 njima je započinjao najduži dan u karijeri. Seizmolog piše za DNEVNIK.hr: "Pozdravio sam se sa ženom i djecom i otišao na posao. Putem sam vidio nešto što me zabrinulo..."

Dodatni problem je što ni mi ne možemo dobiti odgovor po pitanju mjera, već mjesec za mjesec. Za ožujak imamo 60 posto fiksnih i 40 posto za plaće i sad opet moramo tražiti za dalje'', rekla je Tabak.

Splitska ophodnja

Pripadnici Civilne zaštite će od danas, uz komunalne redare i u dvije smjene od 8 do 13 sati te od 13 do 22 sata, ići u ophodnju gradskim područjima koje je odredila Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije te kontrolirati poštivanje odluka Nacionalnog stožera i provedbu propisanih epidemioloških mjera.

"Radi se o preventivnim mjerama kojima će se kontrolirati poštivanje razmaka na javnim mjesta na kojima se okuplja veći broj građana, te propisano postupanje ugostiteljskih objekata kojima će se u slučaju kršenja mjera izdati upozorenja", izvijestili su iz Gradske uprave.