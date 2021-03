Dok se ne procijepimo - nema druge nego se držati mjera. U akciji po terasama kafića inspektori. Posljednje popuštanje mjera otvorilo je terase, a sunce je izmamilo građane van u većem broju. Iz Državnog inspektorata kažu - nisu zabilježena kršenja epidemioloških mjera.

No, u kršenju Zakona uhvaćena je zagrebačka sanitarna inspektorica. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je kako izgleda život na terasama diljem zemlje. Od kafića do kafića, inspektori zadarske Civilne zaštite imaju puno posla. Upozoravaju i na pogreške.

Opaske idu u zapisnik, a oni dalje po gradu. No, priznaju, većini ugostitelja ipak na prvi prekršaj progledaju kroz prste.

"Vlasnicima je stvarno dobro došlo da, samo da potraje", kazao je Mate Marić, zapovjednik postrojbe Civilne zaštite Grada Zadra.

Labavije mjere ipak ne znače da ugostitelji rade punom parom. "Teško je inspekcijama to kontrolirati, a i nas, pridržavati se svih tih mjera", otkriva vlasnik kafića u Rijeci, Robert Svetić.

"Pedeset posto manje stolova imamo. Razmak je tri metra", dodaje Sara Rupčić, ugostiteljica iz Zadra.

Terase posljednja četiri dana dišu punim plućima. Slika ista diljem Hrvatske. U Zadru. Rijeci. Splitu. Zagrebu.

Zagrepčanka Ana smatra da će skočiti broj zaraženih, a Lili iz Zadra smatra kako je većina već preboljela, ona je cijepljena, pa se ne boji.

Sanitarna inspektorica se nije pridržavala mjera

Iz Državnog inspektorata pak za Dnevnik NoveTV kažu: nisu utvrdili kršenje radnog vremena, kao ni nepridržavanje epidemioloških mjera.

Ipak, priznaju, mjera se nije pridržavala 56-godišnja sanitarna inspektorica iz Zagreba. I to od studenoga do veljače ove godine. Potvrđeno je to i iz policije.

"Sumnja se da nije obavila inspekcijski nadzor iako je navela suprotno i to pokušala potkrijepiti zapisnikom u kojem je lažno predočila neobavljeno kao obavljeno. U nekoliko navrata, nije poduzela radnje u ugostiteljskim objektima koji su činili prekršaje", navode u MUP-u.

A hoće li nas otvaranje terasa stajati novog korona booma? "Ako bi se pridržavalo mjera i onoga kako je to napisano, nadam se da ne bude došlo do velikog pogoršanja", smatra Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Jer, svako kršenje epidemioloških mjera, korak je ka povećanju broja novozaraženih osoba.

Inspektori zažmire na sitne pogreške

Zažmire inspektori ugostiteljima na sitne pogreške, ali i ljudima koji su željni i druženja i kave koja nije kava za van.

Mate Lukić, voditelj postrojbe Civilne zaštite u Zadru kazao je u Dnevniku Nove TV da dnevno izdaju desetak što usmenih, što pismenih upozorenja.

"Sve se to svodi na skupljanje stolova ili zatvaranje psrostora koji bi trebao biti otvoren. Zabilježeno ih je više u poslijepodnevnim satima, ujutro se više pazi, poslijepodne se toči alkohol. De facto, ugostitelji ovise o ponašanju klijenata o kojima i financijski ovise, oni mogu spojiti stolove ili zatvoriti dio terase da to konobarica ni ne vidi i na kraju bi oni snosili odgovornost", naveo je Lukić.

"Jedino što mi ne možemo provjeravati - to je iste obitelji za stolom, to je nemoguće, nemamo obiteljska stabla, a ista su prezimena. Jedan stariji gospodin ušao je u kafić, ušao je unutra popit kavu, bilo mu je toplije i sigurnije. Tamo smo ga zatekli i pisali upozorenje", dodao je Lukić.

