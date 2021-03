Od danas je na snazi popuštanje mjera pa su napokon građani popili kavu na terasama ugostiteljskih objekata. Od ranog jutra sjedi se na terasama diljem Hrvatske, što su ugostitelji jedva dočekali. Iako se najavljivalo da glazba neće smjeti svirati, ona će ipak biti dopuštena i to jačine do 50 decibela.

Kakva je atmosfera sa splitske Rive izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič koji je, uz kavu na terasi, razgovarao s predsjednicom Nacionalne udruge ugostitelja Jelenom Tabak.

"Ovo je jedan korak prema normalnijem životu, ono što su svi već jako, jako dugo htjeli. Nadam se da će taj korak biti oprezan, da će idući biti još bolji", rekla je Tabak.

Kazala je kako su splitski kafići i restorani koji su otvorili svoje terase poprilično puni.

"Ljudima je to očito nedostajalo, ali i vlasnicima restorana i kafića. Dobro ide, pripremili su se, razmaknuli stolove, a tko nije to mogao učiniti, stavio je rezervaciju. Koliko sam vidjela mjera se pridržava, ali još nam nisu izašle službene upute od HZJZ-a", kaže.

Komentirala je i ugositeljske objekte u Dubrovniku i okolici koji su ostali zatvoreni.

"Jako mi je žao to čuti, to je osjetljivo pitanje, skočile su brojke. Ljudi su tamo jako nestrpljivi, nemaju oni samo turiste, imaju itekako i svojih gostiju, ali je možda bolje u ovom trenutku se malo primirit pa pričekati da se situacija smriti, a ne da u četvrtom ili petom mjesecu brojke opet buknu. To defininitivno nitko ne želi", zaključila je predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja.

