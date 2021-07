Budući da cijeli Jadran pleše između narančaste i crvene boje na karti Europskog centra za kontrolu bolesti, Stožer uvodi nove, stože mjere. Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica donosi što se sve mijenja.

Većina toga je vezana uz okupljanja svih vrsta, sve kako se na toj čuvenoj koronakarti ne bi otplesalo u crveno.

Od ponedjeljka je dopušteno maksimalno 50 osoba na javnim okupljanjima. Može i više, ali samo uz COVID potvrde. Na događajima na kojima svi imaju COVID potvrde može biti najviše 1000 osoba. Iznimno, može i više, ali samo ako se ispune svi epidemiološki uvjeti i o tome odlučuje Nacionalni stožer.

Što se tiče privatnih svečanosti, poput svadbi, bez COVID potvrde može biti najviše 15 osoba, ali uz poštivanje epidemioloških mjera. Može i više, ali opet samo uz COVID potvrde. U ugostiteljskim objektima, poput barova, može biti najviše 1000 gostiju, izvjestila je Vištica.

Što se tiče sportskih natjecanja ona se uz gledatelje mogu održavati samo ako svi i gledatelji i tehničko i organizacijsko osoblje posjeduju COVID potvrde.

Za organiziranje sajmova, priredbi na otvorenom organizator će morati dobiti suglasnost lokalnog stožera. Ove mjere vrijede od ponedjeljka do 15. kolovoza.

Ima i novosti vezanih uz granice. Potvrda o cijepljenju i preboljenju bolesti sada vrijedi 270 dana, a do sada je to bilo 210 dana. To je, naravno, uz promjene za turiste iz Ujedinjenog Kraljevstva, Rusije i Cipra koji moraju pokazati negativan test bez obzira na cjepni status i jesu li preboljeli bolest.

Što se tiče učinkovitosti cjepiva protiv Delta soja važno je naglasiti da većina istraživanja za sada potvrđuje da cjepivo štiti od težih oblika bolesti i to u visokom postotku, iznad 90%. To je ključ. A što se same zaraze i Delta soja tiče, najnovija britanska studija kaže da dvije doze Pfizera štite 88% od delta soja, a Astra Zenece 67%.

Reporterka je spomenula i podatak iz Amerike. Nedavno je, nažalost, preminulo 10.000 osoba, a čak 9950 ih nije bilo cijepljeno.

Mađarska i Turska krenule su s cijepljenjem s trećom dozom. No, u rijetkim slučajevima - primjerice nakon dvije doze kineskog cjepiva koje je manje učinkovito. I Izrael će najvjerojatnije ići u tom smjeru. Neki dan mi je njihov glavni strateg u intervjuu rekao da će vrlo vjerojatno cijepiti i trećom dozom, ali da ne zna reći kad točno.

