Od 1. srpnja pojeftinjuje im struja: Hoće li to dovesti do smanjenja cijena proizvoda?

Jeftinija struja za poduzetnike - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Za male poduzetnike stižu odlične vijesti: od 1. srpnja pojeftinjuje im struja. Hoće li to dovesti do pada cijena njihovih proizvoda i usluga i je li to naznaka mogućeg pojeftinjenja struje za građane? Detalje zna reporterka Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić.