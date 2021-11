I to smo dočekali. Nacionalni stožer donio je set novih protuepidemijskih mjera. Neke su već stupile na snagu danas, neke počinju važiti od 15. studenoga, a neke, vrlo vjerojatno, od četvrtog siječnja iduće godine. Barbara Štrbac doznala je sve detalje.

Promjena je dosta nakon najave Nacionalnog stožera da na snagu stupaju nove protuepidemijske mjere. Neke su vidljive i sada. Već od danas ograničavaju se okupljanja s više od pedeset osoba. Ona su moguća samo s COVID potvrdama. Dosad se to odnosilo na okupljanja s više od stotinu ljudi.

Nacionalni stožer donio je nove mjere - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Na okupljanjima u zatvorenim prostorima, sada su uz COVID potvrde, obvezne i maske te održavanje razmaka. Ova mjera vrijedi i za sportske događaje te za kongrese i konferencije.

Javni događaji s više od stotinu ljudi na otvorenom iznimno se mogu održati bez COVID potvrde, ali samo ako to odobri Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Zavod će u tim slučajevima propisati epidemiološki okvir kojeg se treba strogo pridržavati.

Svi javni događaji moraju završiti najkasnije do ponoći. Izuzetak su kina. Ako film počne primjerice u 23 sata, najvjerojatnije će završiti nakon ponoći i to će se tolerirati. Izuzetak su i svadbe. Uz obvezne COVID potvrde, mogu trajati do dva sata iza ponoći, doznaje novinarka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Tko će plaćati testiranja?

Nacionalni stožer donio je nove mjere - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Od 15. studenog COVID potvrde će biti obvezne za sve djelatnike u javnim i državnim službama, ali i za sve koji dolaze u njihove prostorije. Hoće li isto vrijediti i za dužnosnike, znat će se do sredine mjeseca.

Djelatnici koji nisu cijepljeni moći će se testirati samo u ovlaštenim ustanovama, a za sada će im troškove testiranja morati refundirati poslodavci. Naglašeno je - Za sada!

A ovisno o epidemiološkoj situaciji, od sredine studenog možda će nam Covid potvrda trebati i za teretane i fitness centre te za kafiće i restorane.

Mjere koje vrijede od iduće godine

Nacionalni stožer donio je nove mjere - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Ako se epidemiološka slika ne popravi, od 4. siječnja planira se dodatno pooštravanje mjera. Testovi tada neće biti dovoljni, COVID potvrde će moći dobiti jedino cijepljeni ili oni koji su Covid preboljeli.

Za ovu mjeru ostavljen je vremenski odmak od dva mjeseca kako bi se stigli cijepiti oni koji to još nisu učinili.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr