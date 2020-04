Ana Ruklić iz Pule ispričala je kako ju je u doba krize ugodno iznenadio vlasnik stana u kojem živi kao podstanar.

"Zvao me stanodavac i rekao da me oslobađa plaćanja stanarine dokle god bude trajala ova kriza. Normalan je čovjek i razumije da mu nemam otkud platiti najam, pohvalila se Glasu Istre Ana Ruklić, podstanarka iz Pule.

Ana nije izgubila posao, ali je na minimalcu jer je ordinacija dentalne medicine u kojoj radi zbog koronavirusa trenutno zatvorena.

Vlasnika stana pohvalila je na Facebook grupi "Stanovi za najam Pula". Nada se će to potaknuti i ostale najmodavce koji imaju mogućnost da ukinu ili smanje najamnine.

"Nama to u ovakvim vremenima znači svemir. Svaka mu čast. Skidam mu kapu na ovoj velikodušnoj gesti. Tako to rade veliki ljudi da pomognu nama 'malima' da preživimo ovu krizu. U mojim je očima narastao do neba", dodala je Ana, prenosi Glas Istre.