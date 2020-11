Slovenski ministar zdravstva Tomaž Gantar ocijenio je upitnim smisao masovnog testiranja stanovništva te upozorio da kapacitete testiranja treba usmjeriti na domove za starije i zdravstvene djelatnike.

Premijer Janez Janša prošli je tjedan najavio plan za masovno testiranje cijelog stanovništva antigenskim testovima kako bi se utvrdila stopa zaraženosti populacije.

No Gantar je u razgovoru za više televizijskih postaja to doveo u pitanje kazavši da su kapaciteti za to ograničeni jer testove moraju obavljati zdravstveni djelatnici koji su već sada preopterećeni.

"Tu ideju shvaćam kao usmjereno i sustavno masovnije testiranje zdravstvenog kadra te štićenika i zaposlenih u domovima, a tek kasnije bi ti testovi bili dostupni za one koji se dobrovoljno žele testirati", rekao je Gantar za Slovensku televiziju.

Po njegovim riječima, kadrovskih mogućnosti za masovno testiranje stanovništva je premalo jer se u posljednjih 14 dana koronavirusom zarazilo 1080 zdravstvenih djelatnika, a sada ih se mora testirati dva puta tjedno, dok odlukom Vlade u domovima za starije treba obaviti oko 20 tisuća testova tjedno.

Osim toga, kako je dalje rekao, upitno je koliko ima smisla provesti kompliciranu i skupu operaciju masovnog testiranja svih građana, odnosno kakva bi od toga bila korist s obzirom na to da antigenski testovi nisu toliko pouzdani kao molekularni.

Gantar je također upozorio da bi u sadašnjoj situaciji, kad broj hospitalizacija i dalje raste, svako ublažavanje epidemioloških mjera bilo pogrešno i vrlo opasno.