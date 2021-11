U Sloveniji je u subotu epidemiološka slika u pandemiji koronavirusa i dalje loša, no neke brojke sugeriraju da bi se negativan trend možda uskoro mogao promijeniti, dok epidemiolozi upozoravaju na i dalje loše stanje u bolnicama.

U zadnja 24 sata, s 8127 testiranja potvrđena su 3232 nova slučaja, što je 39,8 posto udjela pozitivnih testova, ali je manje novozaraženih nego dan ranije, te znatno manje u odnosu na stanje prije sedam dana, kada je bilo 3.667 infekcija, objavio je nacionalni Institut za javno zdravlje (NIJZ) u subotu.

Smanjio se je i sedmodnevni prosjek zaraza u jednom danu i sada iznosi 3234, te 14-dnevna incidencija, koja je trenutno 2122 zaražena na sto tisuća stanovnika.

To sugerira da bi moglo doći do trenda smanjivanja epidemiološke krivulje, no epidemiolozi su oprezni i upozoravaju na još uvijek teško stanje u bolnicama i veći broj preminulih nego ranije u zadnjem tjednu, prenose slovenski mediji.

U zadnja 24 sata bilo je 22 mrtvih od posljedica Covida-19, a u zadnjih sedam dana ukupan broj fatalnih slučajeva od početka epidemije povećao se na 5044.

Hospitalizirano je trenutno 1.106 osoba, no broj onih na intenzivnim odjelima i dalje raste, pa ih je sada 256, deset više nego jučer.

Najmlađi hospitalizirani covid pacijent ima 18 godina, a najmlađi na intenzivnoj njezi 29, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Svim potrebnim dozama cjepiva u Sloveniji je zaštićeno 1.138.127 ljudi, odnosno 54 posto ukupnog stanovništva, 64 posto starijih od 18 godina te 75 posto starijih od 50 godina, a dodatnu booster dozu primilo je nešto više od 230 tisuća ljudi, objavila je vlada.