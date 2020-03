U vrijeme dok se Hrvatska bori s epidemijom koronavirusa mještani Marinbroda, sela na glinskom području, revoltirani su subotnjom zabavom više osoba u objektu Zavičajnog kluba Marinbrod, o tome su obavijestili policiju, ali i neke medije.

Možda zatvoreno druženje i ne bi izazvalo toliku pozornost, da među okupljenima nisu bili sisačko-moslavački župan Ivo Žinić i njegov sin Dario, inače zamjenik gradonačelnika Gline i načelnik gradskog Stožera civilne zaštite, te da ih na kraju, nije rastjerala policija. Nakon svega sin župana Žinića podnio je ostavku na mjesto načelnika Stožera.

U Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj potvrdili su da je bilo intervencije policije u Marinbrodu, ali drugi detalji o tom događaju nisu priopćeni.

Kako je za 24 sata izjavio Dario Žinić, nije bilo nikakve zabave i pjesme, kako su naveli neki svjedoci, već je za skupinu prijatelja, koji su njemu i ocu pomogli na vanjskim radovima oko kuće njegova djeda, priređena večera.

Također je rekao kako ih je bilo samo sedam te da su poštovali sve mjere i odluke o zaštiti od epidemije koronavirusom. Dodao je kako je radna akcije dogovorena već ranije, pa je nisu htjeli otkazivati. "Procijenili smo da takvo okupljanje i radna akcija nisu rizični", rekao je Dario. Intervenciju policije nije demantirao, već je rekao kako policija samo radi svoj posao.

Mještani pak tvrde da je na "korona partyju" bilo više ljudi, koji su se okupili oko pečenja, što potvrđuju i fotografijama automobila, među kojima je i službena Škoda župana Žinića.

Kao što je poznato, župan Žinić je predsjednik Zavičajnog kluba Marinbrod i kao arthitekt jedan je od najzaslužnijih za uređenje tradicijske drvene kuće i okućnice za sjedište kluba.

Premijer Andrej Plenković kazao je u ponedjeljka da se čuo sa sisačko-moslavačkim županom. ''On tvrdi da su bili njegov sin i 6 prijatelja. Tvrdi da to nije bilo javno okupljanje ni party. On je župan i treba biti primjer'', rekao je Plenkoviđ. (V.P./Hina)