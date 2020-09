Iz sindikata Preporod upozorili su na probleme zaposlenih u školama uzrokovane korona krizom.

Predsjednik sindikata Željko Stipić istaknuo je kako je sve više učitelja na bolovanju ili u samoizoalciji te da su im tada plaće manje, ali i da su se izdvajanja za obrazovanje u Hrvatskoj smanjila.

O ovim problemima s ministrom Fuchsom, kaže, razgovarali su još u srpnju, no odgovora još nema. Ministar u tome ne vidi problem, a oni pak ističu kako ne isključuju mogućnost prosvjeda.

"Mi ćemo s ovim pitanjima ići do kraja. Jer smatramo da je to pošteno. To naši članovi od nas traže i ne samo članovi. Mislim da će podrška svih ostalih sindikata biti neupitna", uvjeren je Željko Stipić.

"Izgleda da mjere jako dobro drže i da su one u redu. Ja se nadam da će tako i ostati. A što se tiče toga tko hoće u ovom trenutku nešto oko toga govoriti, ok, ako je s dobrom namjerom neka dostavi pa ćemo mi sve što je s dobrom namjerom uvažiti", poručuje ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

