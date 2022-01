Velik broj razreda je sve češće u izolaciji, školom na daljinu nije zadovoljan nitko pa bi uskoro roditelji mogli dobiti brzi test svaki tjedan. Na taj način, djeca više ne bi morala u samoizolaciju.

S testiranjem djece, kako doznaje Dnevnik Nove TV, moglo bi se krenuti za desetak dana. Samo zaražena djeca morala bi ostati kod kuće. Sad je potrebno sve logistički pripremiti i škole opremiti milijunima testova. U Hrvatskoj je sada zaraženo ili u samoizolaciji gotovo 30.000 djece. Najviše osnovnoškolaca. Zaraženi su i učitelji, pa se nastava svako malo održava online, izvijestila je reporterka Martina Bolšec Oblak.

''Najgore je kad dobijete obavijest u nedjelju navečer da razred ide u izolaciju i onda morate hitno u ponedjeljak ujutro na neki način to pokriti'', ističe Zlatko Berdin u Dnevniku Nove TV.

''Da se ti testovi podjele učenicima, njihovim roditeljima. Da ih se primjerice ponedjeljkom, prije nego odu školu, brzoantigenski provjeri njihovo stanje. Oni svi koji bi bili negativni, ne bi automatski išli u samoizolaciju nego bi kao negativni ostali u razredu'', pojasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

A prema novim pravilima u samoizolaciju ne moraju cijepljena djeca, kao ni preboljela i cijepljena jednom dozom, bez obzira na to kad su se cijepili. U Hrvatskoj je trenutačno cijepljeno više od 60.000 djece. Najmanje je onih koji se najkraće cijepe, od pet do 11 godina, a najviše od 15 do 19 godina.

Hrvatska predložila EU da se kao dokaz o preboljenju priznaju rezultati antigenskih testova

Znanstvenici o učinkovitosti docjepljivanja protiv koronavirusa: Prve dvije doze su ključne?

''Tu se radi o 30 posto mladih koji je primilo barem jednu dozu cijepljenja, znači da će negdje ova oslobađanja od samoizolacije biti jako važna jer će se nastava moći nastaviti u učionici'', smatra zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin.

To su hrvatska pravila za zaražene, a uskoro će se mijenjati i europska pravila. Od prvog veljače trajanje EU COVID potvrda nakon dvije doze cjepiva skratit će se s godine na devet mjeseci. No u Hrvatskoj u poštu ili na posao i dalje ćete moći s liječničkom potvrdom.

Više o izolaciji u školama pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr