Dok se znanstvenici razilaze u mišljenjima oko mjera, trgovci su složno krenuli u organizaciju posla. Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić u jednom trgovačkom centru je provjerio kako se može znati točan broj kupaca u jednom centru.

Posjetio je samo srce trgovačkog centra, kontrolnu sobu iz koje se preko kamera nadzire svaki korak kupaca koji uđu u centar putem kamera.

Ako dođe do nekog većeg grupiranja ljudi može se promptno reagirati. Čovjek koji sve kontrolilra odmah alarmira zaštitare koji su u obilasku centra. I oni će zamoliti ljude ili da se raziđu ili da napuste trgovački centar. Tamo je i uređaj koji bilježi broj osoba koje se trenutačno nalaze u centru.

Mikić je razgovarao je s Denisom Čupićem iz HUP-ove Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara koji je objasnio kako funkcionira brojanje posjetitelja.

"Svaki moderni trgovački centar i trgovina danas ima brojače posjeta, to su u trgovinama one plastične konstrukcije koje obično zuje ako netko ukrade neku robu, u trgovačkim centrima to su termovizijske kamere na ulazu", kazao je te dodao da je tu i sustav u kontrolnoj sobi koji daje podatake koliko je ljudi. U trenucima prije javljanja uživo u tom trgovačkom centru bilo je 3050 ljudi.

Udruga Grozd: "Trenutačno ograničenje broja osoba u crkvi je diskriminirajuće i ponižavajuće za vjernike"

Blaže mjere uoči Božića: Dok Hrvatska steže uzde, veliki dio Europe ih oprezno otpušta

"Naš sustav je postavljen tako da bi se oglasio alarm na 90 posto popunjenosti i zaštitari bi došli prema ulazima i na taj način kontrolirali da ne uđe previše ljudi", objasnio je Čupić.

Čupić kaže i da svi trgovački centri ove godine bilježe pad posjetitelja.

"Od kad smo imali situaciju s lockdownom i nakon lockdowna, osim onih prvih mjesec dana kada je postojao lagani porast posjeta, svi trgovački centri bilježe pad posjeta. Jasno je da ljudi puno manje izlaze u trgovine nego što su prije, da je ta kupnja koncentriranija i da jednostavno i sama potrošnja je počela padati. Neki maksimum koji smo mi doživjeli u posljednjih šest mjeseci je 6500 ljudi koji su se istovremeno zadržali u centru", kazao je.

U pregovorima su i sa Stožerom za bolju definiciju mjera

"Trenutne mjere su podosta nejasne, one su sigurno i teško primjenjive za one koji bi ih na terenu trebali provoditi, a to su inspektori civilne zaštite. Razgovaramo sa Stožerom da mjere postanu kvalitetnije, da postanu provodljivije. To znači i smanjenje broja posjeta, to jest, povećanje kvadrature koja će biti potrebna, ali i jasnije definiranje koja je to kvadratura, jer sad imate vrlo nejasnu distinkciju što je to neto kvadratura po kojoj se to računa", rekao je i dodao kako trgovački centri lako provode mjere koje su na snazi.

Kaže kako se nadaju da će do kraja tjedna imati jasno definirane mjere od strane Stožera, koje će biti provedive te apelira na Stožer da uvede i mjere za proizvodnju jer, kaže, u proizvodnim pogonima je žarište, a ne postoje mjere pa ni Civilna zaštita ne može djelovati. Ako se ta situacija ne riješi mogli bi početi govoriti o zatvaranju trgovina, upozorio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr