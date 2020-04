Objavljene su preporuke za rad frizera, brijača i kozmetičara koji vrata svojih salona otvaraju idući ponedjeljak. Usluge su to u kojima je nemoguće držati fizički razmak, pa će odlazak na frizuru ili nokte najblaže rečeno biti – izazovan.

Odlazak frizeru neće više biti isti. Objavljene su upute za salone koji otvaraju u ponedjeljak. Pri ulasku klijenti trebaju dezinficirati ruke. Preporučuje se da se ne zadržavaju u čekaonicama, već usluge čekaju izvan salona.

Između osoba u salonu, izuzev frizera i klijenta, potrebno je držati razmak od metar i pol. Preporuka je i da frizeri i klijenti nose maske te da ih se ogrne jednokratnim ogrtačima.

Smjene radnika treba organizirati tako da se ne preklapaju i da ne dolaze u kontakt s drugima. Popisivat će se i brojevi telefona stranaka kako bi se što lakše detektirali ako se netko zarazi.

Više posla, manje frizera

Za frizere to znači više posla, a manje mušterija u danu. ''Pod ovim uvjetima mislim da će se morati korigirati i cijene i radno vrijeme. Mi ćemo se truditi da to ne bude velika razlika, ali mislim da će to neminovno ići u tom smjeru jer naprosto će trebati više vremena da se nešto napravi'', kaže frizerka Vanda Krajina.

U istoj su situaciji i brijači, a vrata u ponedjeljak otvaraju i kozmetičari. ''Klijentice će također morati imati masku i morat će dezinficirati ruke i imati jednokratne papučice pri ulasku u salon'', kaže Ana Udovčić, vlasnica kozmetičkog salona u Vodicama.

O zaštiti moraju misliti i mušterije

Kozmetičarke apeliraju da će svoj dio posla odraditi, ali o zaštiti moraju misliti i klijenti. ''Zamolit ćemo svoje klijentice da dolaze na svoj termin u točno vrijeme, da ne dolaze u pratnji. Radit ćemo malo veće razmake između termina da klijentice ne dolaze baš u direktne kontakte jedne s drugima'', rekla je Monika Miše, vlasnica splitskog kozmetičkog salona.

Saloni za oblikovanje tijela i maseri imaju sreću što su zbog privatnosti i do sada imali fizičke barijere između stranaka. To će im sada pomoći, no teško da će tako skoro nadoknaditi gubitke. Zbog svega se sada očekuje i velika navala na usluge za uljepšavanje. Kod većine frizera koje smo danas nazvali, termina za prvi tjedan – nema.

Bujas: ''Moramo se malo sabrati''

Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas za Dnevnik Nove TV je kazao da nije postignuta koordinacija između poduzetnika i nacionalnog stožera civilne zaštite. ''Ovo da ljudi moraju u zadnji čas kupovati sve što im je potrebno, a ne znaju što niti što im sve treba, pa saznaju praktički u pet do ponoći… Ipak se moramo malo sabrati oko tih stvari'', kaže Bujas. Ipak, dodaje da je dobro što se obrti otvaraju.

Neke od preporuka za frizerske salone imaju i neke nelogičnosti, poput one da se na dijelovima salona za plaćanje preporuča postavljanje pleksiglasa, a frizeri koji naplaćuju uslugu prije toga su bili s klijentima u kontaktu i tada im pleksiglas nije trebao.

''Već vidim kako frizerke svuda okolo traže pleksiglas. Ako vam treba, prosurfajte onilne, doći će valjda do ponedjeljka'', ironično poručuje Bujas frizerima.

''Moramo zaraditi za kruh''

''Dobili su pet stranica objašnjenja što sve trebaju napraviti. Zar to sve doista nije moglo stati na jednu stranicu, s onime što je doista bitno?'', kazao je Hrvoje Bujas.

Na pitanje isplati li se poduzetnicima uz ovakve mjere početi s poslom, Bujas ističe da nemaju izbora. ''Mi moramo otići na tržište, moramo početi zarađivati za kruh. To nije pitanje da ili ne, to je naš život, pa makar i u ovakvim uvjetima, makar i u svemirskim odijelima'', zaključio je predsjednik udruge Glas poduzetnika.

Kazao je kako oni očekuju daleko veći pad BDP-a, i to u 14, 15 posto. To će povući i rast broja nezaposlenih. "Slijedom nazovi reformi koje smo danas čuli, pogotovo smo pesimistični", dometnuo je Bujas.

