Dok cijepljenje protiv koronavirusa gotovo da stoji, raste ne samo broj novozaraženih, nego i hospitaliziranih te onih na respiratoru. Epidemiolozi ističu da ne žele biti negativni, ali upozoravaju na to da bismo opet mgli biti vrlo blizu brojci od 2.000 novozaraženih te apeliraju na građane da se što prije cijepe.

''Danas je ponedjeljak, a ponedjeljkom uvijek imamo najmanji broj novozaraženih s obzirom na to da je testiranje bilo u nedjelju kada imamo smanjene kapacitete pa se manje ljudi i testira'', podsjetila je Iva Pem Novosel, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).



''No već od sutra pa do kraja tjedna očekujemo porast novozaraženih jer je trend je izrazito visok, odnosno okomit, 40 posto u odnosu na tjedan ranije. Kada se prati brojke, bilo je 500, pa 900, pa smo prešli 1.000, pa smo se ovaj prošli tjedan opasno približili brojci od 2.000 novozaraženih i bojim se da ćemo je ovaj tjedan prijeći'', upozorila je u razgovoru za HRT.

''Ne želim negativno najavljivati, ali unatoč svim najboljim očekivanjima očito je da je delta varijanta vrlo zarazna i očito je da se vrlo lako prenosi i, nažalost, imamo vrlo veliki broj novozaraženih. Za sada je većina, kao i prije, s vrlo blagom kliničkom slikom, međutim, činjenica je da raste i broj hospitaliziranih kao i onih na respiratoru'', zaključila je Pem Novosel.