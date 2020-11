Premijer će u ponedjeljak iz samoizolacije voditi i sjednicu Vlade na kojoj će biti doneseno nekoliko važnih odluka, od kazni za nenošenje maski do pomoći za ugrožene djelatnosti.

Na Markovu trgu je i ova nedjelja bila radna. Ministri i premijer na videovezi, a na stolu paket pomoći za poduzetnike i odluka o kaznama za nepoštivanje mjera. ''Sutra će se nastaviti na užem kabinetu utanačiti određeni detalji koji se odnose i na visine koje su sad na stolu, to će se potvrditi na sjednici vlade, rekao je Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade.

''Nije to samo dan D za ugostitelje, to je za sve djelatnosti," rekao je Franc Letica iz Udruženja ugostitelja Zagreba. Sjednicu Vlade s nestrpljenjem će čekati ugostitelji i svi čiji su lokali, restorani, teretane pod ključem.

Francu Letici od Vladine pomoći, kaže, ovisi kompletno poslovanje.

''Ja prodajem auto da bih dao božnićnicu svojim djelatnicima jer ne mogu čekati državu, pretromi smo u tom sustavu. Auto je u oglasniku, malo je stariji od 2000 eura, ali mislim da će to zadovoljiti moje radnike", rekao je Letica.

Kako doznajemo, osim potpora za radna mjesta i povoljnih COVID kredita, poduzetnici će dobiti i odštetu na temelju prošlogodišnjih prihoda. Koliko su uprihodili lani u ovom razdoblju, 50 posto bi im država nadoknadila sada.

Članovi vladajuće koalicije smatraju da teret moraju podnijeti svi.

''Vlada dakle sa određenim novčanim obeštećenjem, banke što se tiče moratorija na kredite i ono na kraju krajeva lokalna samouprava - od oslobođenja plaćanja terasa, od ukidanja poreza na potrošnju, od ukidanja prireza'', kazao je Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a.

''Na stolu je i stopa PDV-a od pet posto u iduće tri godine. No, to je neodrživo za proračun'', smatra Radimir Čačić, predsjednik NS Reformista. ''Taj paket od 50 posto je na tragu onog što su napravili Austrija, Njemačka i neke druge zemlje. Da, paket je realan, taj koji traže i to je puno kvalitetnije rješenje nego ono s PDV-om."

Obeštećenje bi državnu blagajnu stajalo i do milijardu kuna. U dodjeli novca, kaže oporba, treba voditi računa i o poreznim neplatišama. ''Da se s određenim postotkom nagrade poduzetnici koji su redovito uplaćivali poreze i to bi bilo fer i to bi bilo dobro za stvaranje jedne državničke klime u hrvatskoj gdje se vidi da se porezi i doprinosi moraju plaćati, pa ako si redovit tu je država koja će ti onda i pomoći'', smatra Siniša Hajdaš Dončić, saborski zastupnik iz SDP-a.

Ekonomske mjere provodit će Zavod za zapošljavanje i one neće morati na izglasavanje u Sabor, za razliku od Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.