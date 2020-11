Mjera zatvaranja fitness-centara još u kolovozu izazvala je pobunu pogođenih vlasnika, a sada se njihov rad ponovno obustavlja. Bez pomoći Vlade, kažu, teško će izdržati.

Među novim mjerama koje je danas predstavio premijer Andrej Plenković jest i ona o obustavi rada teretana i fitness-centara. Takva mjera već je digla na noge fitness-zajednicu u Hrvatskoj krajem kolovoza, pa su neki od vlasnika teretana pozivali kolege da unatoč mjerama ne zatvaraju svoje centre.

Kakva su razmišljanja ovog puta, kada su brojke novozaraženih višestruko veće nego ljetos, za DNEVNIK.hr komentirao je Orlando Lopac, vlasnik lanca fitness-centara.

Kaže da je teško ne izraziti zabrinutost nakon ovih najava mjera koje na snagu stupaju u subotu.

"Građani će preživjeti bez fitnessa i rekreacije mjesec ili dva, ali fitness i rekreacija neće preživjeti bez građana i konkretnog financijskog djelovanja Vlade RH. Pri tome mislim na pokrivanje minimum 70 posto ukupnih prihoda ostvarenih u istom periodu prošle godine. Bojim se za više od 20.000 radnih mjesta", ističe Lopac.

Dodaje kako od otvaranja nakon prvog lockdowna radi s 50 do 70 posto u odnosu na 2019. godinu.

"Ljeto je uvijek izazov, i bez virusa. Rujan i listopad dali su malo bolju perspektivu, no već u studenom opet je krenulo znatno slabije. Zatvaranjem naše usluge dolazi do iznimno kompliciranog i začaranog kruga: osim naših 50 i nešto zaposlenih koji su direktno ugroženi, posljedica ide i na nekoliko outsource tvrtki koje s nama imaju ugovore. Na primjer, imamo ugovor s tvrtkom za čišćenje, koja je samo zbog naših centara zaposlila 20 i nešto ljudi. Sada je i njihov radni status ugrožen", kaže.

U slučaju velikih centara, ističe, riječ je o složenim ugovorima.

"Od najma prostora, ugovora s pružateljima usluga interneta, televizije, telefona, softverskih i hardverskih rješenja. Sve su to obveze koje se ne mogu preko noći otkazati i ne plaćati. Što dalje, ne znamo. Prerano je za ishitrene odluke", objašnjava.

Organizatorica vjenčanja: "Nama je ionako sve otkazano"

"Meni ništa ne znači. Sve što sam imala ove godine je ionako otkazano ili odgođeno. Otprilike sam ionako na pet posto u odnosu na prošlu godinu", rekla je Đana Vozila Kovačević, vlasnica tvrtke za organizaciju vjenčanja o potpunoj zabrani svadbi koje će vrijediti najmanje do Božića.

"Odgođeno je čak i ono za iduću godinu. Ljudi koji su zvali i raspitivali su, više jednostavno ne zovu. Svi čekaju da vide kakva će biti situacija, nitko se više ni ne informira", govori.

Kaže da je njena tvrtka prva otkazivanja zabilježila i prije našeg lockdowna.

"Neki stranci koji su se ovdje htjeli vjenčati ili obnoviti zavjete, zvali su i otkazivali jer je u njihivim zemljama sve počelo i prije nego nama", kaže i dodaje da se srećom bavi i drugim stvarima pa ne ovisi samo o organizaciji vjenčanja.

''Vjerovali smo da postoji plan''

''Trenutno ništa ne znamo, znamo samo da smo očekivali početak Adventa za vikend, a danas smo doznali da nas zatvarju. Što će dalje biti s nama ne znamo, posoji li neki plan da nam se pomogne da preživimo također ne znamo. Imamo dogovorene sastanke s ministrom Aladrovićem za sutra, ali i dalje ne znamo što očekivati'', kaže Žakline Troskot, predsjednica sekcije restorana i slastičara Nezavisne udruge ugostitelja.

Troskot napominje kako slastičari već mjesecima bilježe gubitke, te kako njima ni dostava ne pomaže baš previše.'' Podršku smo dobili za očuvanje radnih mjesta i to je to, sve ostalo je na nama. Mnogi su digli kredite i zadužili se. Ostali su iscrpili rezerve. Teško je, u pitanju su ljudi koji su svoje poslove gradili po 10 do 20 godina. Vjerovali smo cijelo ovo vrijeme da postoji plan. Da ćemo izdržati do siječnja. Ali sada, ostali smo bez uskršnjih praznika, imali manji promet cijelu godinu, a sada ostajemo i bez prometa pred Božić, koji je za naš sektor najizdašniji dio godine'', kaže Troskot.