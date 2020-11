Od subote kafići u cijeloj Hrvatskoj stavljaju ključ u bravu. Ugostitelji najavljuju da su spremni i na prosvjede.

S obzirom da je četvrtak, možemo reći da u centru Zagreba nešto i ima ljudi, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić iz Bogovićeve ulice.

No ispijanje kava niti u kafićima niti na terasama od subote postaju prošlost, sve do 21. prosinca, barem za sada. Prema dostupnim podacima, 14 tisuća kafića zatvara svoja vrata.

Reporter Mikić razgovarao je s Hrvojem Bujasom iz udruge Glas poduzetnika koji, ako Vlada ne prihvati njihove zahtjeve, poručuje - spremni su na prosvjede.

"Uvijek postoji plan B. Ako sutra zaista ne nađemo zajednički jezik, UGP kao krovna asocijacija poduzetnika, ali i jednog dijela privatnih poduzetnika sa svojih više od 13.000 članova, uključujući i dodatne partnere poput vozača kamiona, vozača autobusa, naših frizera, kozmetičkih salona, fitnes-centara, trgovina na malo, mi smo zaista spremni i voljni izaći i napraviti blokadu i prosvjede koji moraju pokazati da privatni sektor nije i ne čine ga građani drugog reda. Mi smo jednako pravno, jednako važni kao i svi drugi građani", poručuje.

Upitan znači li to i blokadu prometnica odgovara: "Ako ništa drugo ne preostaje, prosvjed je ono što će se dogoditi."

Ističe kako je u ovom trenutku upitno više od 100.000 radnih mjesta.

"Ako se nastavi dalje, možemo govoriti o još većim problemima. Rješenje nije jednostavno. Mi nismo Bangladeš ili Tunguzija, mi smo članica EU, mi imamo pristup određenim sredstvima, fondovima iz EU-a, pa dajte transferirajte ta sredstva ne u nekakav bujajući javni segment društva već u ovaj privatni segment koji se sada nalazi na koljenima, koji ne želi biti opetovano bačen na koljena i biti jedini taj koji plaća ceh. Sredstva se moraju implementirati, mjere moraju biti adekvatnije, one sad to nisu. Mjere za očuvanje radnih mjesta to nisu, trebaju biti daleko, daleko adekvatnije", kaže.

Kako će poduzetnici do 21. prosinca preživjeti?

"To se i mi pitamo, ali lako za 21. prosinac, što je s 21. siječnjem, 21. ožujkom, što je s 1. travnjem, mi ne znamo do kada će ovo sve skupa trajati, nitko ne zna do kada će trajati. Nadamo se, pokušavamo biti optimisti i kazati da će to trajati do iduće sezone, do 5. ili 6. mjeseca. Dajte nam šansu da prodišemo do tada. Smanjite, dovraga, te namete, smanjite PDV, napravit ključne reforme, neka profunkcionira pravosuđe, smanjite birokraciju, digitalizirajte sustav, pojednostavite stvari, dajte da prodišemo. Tražimo da prodišemo, ništa više", apelira Hrvoje Bujas.

