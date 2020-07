Zavrzlame s brojem novozaraženih u Hrvatskoj nastavile su se i danas. Nakon što je problem prvo bio u Istarskoj, danas je zapelo na Primorsko-goranskoj županiji.

Nacionalni stožer civilne zaštite ni danas nije objavio stvarni broj novozaraženih u protekla 24 sata. Naime, nakon jučerašnjih zavrzlama s brojkama iz Istarske županije, danas je u ukupnu brojku novooboljelih uvršteno i 13 zaraženih iz Primorsko-goranske županije od utorka i srijede.

Lokalni stožer te županije danas je izvijestio kako u protekla 24 sata nisu imali novooboljelih, a šef HZJZ-a Krunoslav Capak na redovnoj konferenciji Nacionalnog stožera kazao je kako lokalni stožer Primorsko-goranske županije tri dana nije mogao upisivati brojeve u zajedničku platformu HZJZ-a pa su te njihove brojke sada pripisali današnjima.

"Oni danas imaju nula, ali tri dana nisu mogli upisivati kada su imali 13 slučajeva. Jučer su imali četiri i prekjučer devet, mi smo to upisali kao 13 novooboljelih danas. Dogodilo nam se i da je u četvrtak tehnički zakazala platforma u kojoj upisuju podatke u Istri. Mi smo to uočili u nedjelju i počeli to ispravljati. Podaci o dnevno oboljelima u od ponedjeljka do danas su ispravni i točni, što se tiče Istre", objasnio je Capak.

Istarski stožer: "Sustav je bio blokiran"

Podsjetimo, Nacionalni stožer jučer je objavio da su u Hrvatskoj zabilježena 92 nova slučaja zaraze, dok je na službenoj Vladinoj stranici koronavirus.hr u grafičkom prikazu bio naveden podatak da je broj novih slučajeva 126. Iz Stožera je naknadno pojašnjeno kako neki laboratoriji u Istarskoj županiji nisu uspjeli unijeti podatke u platformu.

Danas se o svemu oglasio i stožer Istarske županije, iz kojeg poručuju kako zbog "tehničko-informativnih poteškoća" nisu mogli unositi podatke od 9. do 12. srpnja, o čemu su više puta kontaktirali informatičku podršku.

"Služba za mikrobiologiju unosi podatke u aplikaciju za unos testova na uzročnika bolesti COVID-19 (CEZIH) te kako je već prethodno izneseno, radi tehničko-informatičkih poteškoća unosa podataka u sustav koji je u više navrata bio blokiran, cjelokupni unos podataka izvršen je 13. 7. 2020. godine. Istovremeno, Služba za epidemiologiju unosi istovrsne podatke u digitalnu platformu za praćenje COVID-19 i tijekom vikenda podaci su redovito ažurirani te su svi podaci o novooboljelima bili vidljivi iz te aplikacije.

Kako Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske isključivo iz aplikacije CEZIH-a preuzima podatke koje svakodnevno objavljuje, njima u tom razdoblju nisu bili vidljivi podaci za osobe iz Istarske županije koje smo dnevno prijavljivali u priopćenjima.

Otklanjanjem informatičkih poteškoća upisani su svi podaci u aplikaciju HZZO-a za navedeno razdoblje", poručuju iz Stožera.